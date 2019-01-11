Le Figaro: к попытке Макрона пообщаться с народом французы отнеслись скептически

Широкие общественные обсуждения, о начале которых объявил президент Франции Эммануэль Макрон, не встретили положительного отклика у граждан страны. Согласно социологам, 70% французов убеждены, что эта инициатива не принесёт никакой пользы, пишет Le Figaro. По данным газеты, в мероприятии планируют принять участие лишь 32% опрошенных. Между тем протесты «жёлтых жилетов» также начинают надоедать публике.

Семь из десяти французов считают, что инициированные президентом Эммануэлем Макроном «широкие общественные обсуждения» не принесут никакой пользы стране, сообщает Le Figaro со ссылкой на опрос общественного мнения, проведённый по запросу газеты компаниями Odoxa и Dentsu Consulting.



Как подчёркивается в материале издания, хотя об инициативе французского лидера слышали 81% опрошенных, 80% из них думают, что она не позволит охватить все темы, интересующие публику. Ранее представители властей заявляли, что обсуждение коснётся четырёх больших тем — перехода к новому экологическому укладу, налогообложения, устройства государства и его органов, а также полемики в демократическом обществе; правительство выразило готовность выслушать граждан, которые будут высказывать предложения по другим темам, но предупредило, что не собирается их обсуждать.



Согласно опросу Odoxa и Dentsu Consulting, 77% французов убеждены, что обсуждение не будет вестись «в независимости от властей», несмотря на все обещания господина Макрона. Поучаствовать в мероприятии, которое должно будет начаться 15 января, планируют лишь 32% опрошенных, отмечает обозреватель Le Figaro. «Это — вполне логичный исход многочисленных пиар-ошибок, допущенных касательно обсуждений, а также заявлений правительство, которое само признало, что многие темы затронуты не будут», — прокомментировал такие показатели в интервью изданию президент Odoxa Гаэль Слиман.



Между тем, несмотря на отсутствие энтузиазма со стороны публики по отношению к обсуждениям, при помощи которых власти Франции рассчитывают положить конец движению «жёлтых жилетов», хорошие знаки для Парижа всё же просматриваются: участников акций протеста поддерживают всё меньше и меньше граждан страны, говорится в статье. Так, по данным Odoxa и Dentsu Consulting, о желании, чтобы протесты продолжались, заявляют лишь 52% опрошенных, тогда как на прошлой неделе эта доля составляла 55%, а во время первых акций — 66%.



Падение популярности «жилетов» среди публики, вероятно, объясняется многочисленными столкновениями, несколько замаравшими репутацию движения, предполагает автор материала. Согласно опросу Odoxa и Dentsu Consulting, 71% французов, считают, что «насилие никак нельзя понять»; при этом, 70% возлагают ответственность за столкновения на правительство, 65% — на оппозиционные партии, 63% — на самих «жёлтых жилетов», а 51% — на правоохранительные органы.