Sky News: Париж в очередной раз погрузился в хаос

В Париже в субботу уже в девятый раз прошли протесты движения «жёлтых жилетов», которые вновь вылились в столкновения протестующих с полицией, сообщает Sky News. И без того непростую ситуацию во французской столице осложнило происшествие, случившееся утром того же дня — взрыв в пекарне в центре города, который, по уточнённым данным, унёс жизни 3 человек, говорится в сюжете британского канала.

В Париже в результате мощнейшего взрыва в пекарне погибли три человека. Трагедия случилась в тот момент, когда город и так находился в полной боевой готовности: тысячи сотрудников спецподразделений полиции вышли на дежурство в ожидании девятой волны протестов «жёлтых жилетов», которые выходят на улицы уже девятые выходные подряд. Взрыв в пекарне произошёл на улице Тревиз в девятом районе французской столицы, находящемся чуть к северу от центра города. Свой репортаж из Парижа нам прислал наш корреспондент Алистер Банкол.



Париж готовился к беспорядкам, но утро началось с весьма неожиданного события — мощного взрыва, произошедшего в пекарне в центре города.



АЛИСТЕР БАНКОЛ, корреспондент Sky News: Я насчитал, что на место происшествия в спешке отвезли как минимум пять каталок; три из них вернули назад, причём на двух были люди, которые явно получили серьёзные ранения. Рядом расположен отель, где оказывают помощь раненым, которые могут идти самостоятельно. Что бы там ни произошло, какова бы ни была причина взрыва, он без сомнения был очень сильным.



Погибли три человека, в том числе — двое пожарных; ранения получили десятки людей. Экстренные службы города, уже приведённые в готовность, реагировали на ситуацию быстро и большим числом, однако поначалу не знали, что стало причиной взрыва.



ПЕДРО ГОНКАЛЬВЕС, очевидец: Я услышал сильный взрыв и почувствовал, как на меня что-то сильно давит. Повсюду был чёрный дым, куски стекла... Я успел только пригнуться и закрыть руками голову — и почувствовал, как на меня сыплется много обломков.



Взрыв был такой силы, что на припаркованные на улице автомобили перевернуло набок. Пожарные бригады отправляют на завалы, которые выглядят как последствия взрыва бомбы или землетрясения, собак-ищеек. Жителей квартир по всему кварталу пришлось вытаскивать; пожилым людям аккуратно помогали спуститься.



Премьер-министр Франции, а также глава МВД страны прибыли на место происшествия в течение часа после взрыва.



КРИСТОФ КАСТАНЬЕ, министр внутренних дел Франции: В 8:30 утра пожарных работали в доме номер шесть по улице Тревиз по вызову в связи с утечкой газа. Во время их работы произошёл сильный взрыв. Расследование инцидента, разумеется, будет продолжено, причём под личным контролем прокурора Парижа. Начать его сразу же на месте невозможно из-за того, что здание представляет опасность и его нужно будет защитить от обрушения и эвакуировать, однако оно будет продолжено и всё будет прояснено.



К середине дня, как и ожидалось, центр внимания переместился на Елисейские поля и девятый уикенд беспорядков.



АЛИСТЕР БАНКОЛ: Это — небольшая группа радикально настроенных людей, которые намереваются вступить в непосредственный конфликт с полицией, но даже эта небольшая группа насчитывает, наверное, несколько сотен человек. Справедливости ради, стоит упомянуть, что большая часть протестующих находятся там, с другой стороны Триумфальной арки, и просто наблюдают за происходящим.



Протестующие вытаскивали камни из брусчатки одной из самых известных в мире улиц и применяли их в качестве снарядов. Полиция ответила, применив водяную пушку и слезоточивый газ.



Итак, Париж, один из самых популярных у туристов городов в Европе, в конце вот уже которой недели погрузился в хаос. Правительство президента Макрона столкнулось с суровейшим испытанием. Алистер Банкол, Sky News, Париж.



Дата выхода в эфир 13 января 2019 года.