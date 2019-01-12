BFMTV: взрыв газа в Париже унёс жизнь 4 человек, пострадали десятки

В одном из зданий Парижа была зафиксирована утечка газа, и когда пожарные прибыли на место, произошёл взрыв. В итоге четыре человека погибли, ещё 47 пострадали. Однако в эфире BFMTV министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заверил, что ситуация, похоже, стабилизировалась.
КРИСТОФ КАСТАНЕР, министр внутренних дел Франции:Сегодня утром в 8.37 наши пожарные попали в здание под номером 6 на улице Тревиз из-за утечки газа. Во время их операции произошёл сильный взрыв. В этот момент погибли двое пожарных и двое гражданских. Десять человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, и среди них один пожарный, но ни его жизни, ни жизни других гражданских угрозы нет. 37 человек находятся в состоянии средней тяжести.
Я хотел бы отметить храбрость пожарных, спасших жизнь своему товарищу, который провёл под завалами два с половиной часа. Они пошли на очень большой риск. Под руководством своего начальства они смогли спасти жизнь семи человек.
К сожалению, количество жертв особенно велико. Задействованы все службы. Ближайшие 48 часов мы будем продолжать борьбу с опасностью возникновения пожара и ухудшения обстановки на месте происшествия. Наши службы безопасности совместно с городскими службами Парижа занимаются организацией работ по оценке всех пострадавших зданий. Мы также выясняем, в каком состоянии находятся здания в непосредственной близости, с которыми могли произойти последующие разрушения из-за так называемого эффекта снаряда. Но сейчас, несмотря на это, я хочу сказать, что ситуация, похоже, стабилизировалась.
Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании военных факультетов (кафедр). После вступления документа в силу они будут называться военными учебными центрами. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров выразил мнение, что проблемы со здоровьем могли повлиять на поражение соотечественника Фёдора Емельяненко от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что европейские страны, в частности ФРГ и Франция, воспринимают Украину как «ненадёжного поставщика» газа и заинтересованы в «обходных газопроводах».
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что российский боец Виталий Минаков встретится с победителем Гран-при и обладателем двух поясов чемпиона организации в тяжёлом весе американцем Райаном Бейдером в случае победы над французом Чейком Конго.
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник выразил мнение, что его соотечественнику Фёдору Емельяненко не стоит завершать карьеру после поражения от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.
Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас приветствовали решение немецкого правительства о выделении €12 млн в качестве добровольного гуманитарного жеста в адрес переживших блокаду Ленинграда.
Российские военнослужащие провели две гуманитарные акции в сирийской провинции Дараа и в Восточной Гуте. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Эдуард Титов.
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» заявил, что европейские страны, в частности ФРГ и Франция, воспринимают Украину как «ненадёжного поставщика» газа и заинтересованы в «обходных газопроводах».
В Камчатском крае вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км. Об этом информирует ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, прокомментировал информацию о решении военного атташе венесуэльского посольства в США не признавать Николаса Мадуро главой государства.
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен проведёт встречу в Каире с представителями Каирской платформы сирийской оппозиции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на одного из членов оппозиции Фираса аль-Халиди.
Российские средства слежения зафиксировали на геостационарной орбите отделение от военного спутника США двух малых космических аппаратов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ Астрокосмического научного центра (АНЦ).