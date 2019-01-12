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BFMTV: взрыв газа в Париже унёс жизнь 4 человек, пострадали десятки

Материал представлен в переводе ИноТВ
В одном из зданий Парижа была зафиксирована утечка газа, и когда пожарные прибыли на место, произошёл взрыв. В итоге четыре человека погибли, ещё 47 пострадали. Однако в эфире BFMTV министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заверил, что ситуация, похоже, стабилизировалась.

КРИСТОФ КАСТАНЕР, министр внутренних дел Франции: Сегодня утром в 8.37 наши пожарные попали в здание под номером 6 на улице Тревиз из-за утечки газа. Во время их операции произошёл сильный взрыв. В этот момент погибли двое пожарных и двое гражданских. Десять человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, и среди них один пожарный, но ни его жизни, ни жизни других гражданских угрозы нет. 37 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Я хотел бы отметить храбрость пожарных, спасших жизнь своему товарищу, который провёл под завалами два с половиной часа. Они пошли на очень большой риск. Под руководством своего начальства они смогли спасти жизнь семи человек.

К сожалению, количество жертв особенно велико. Задействованы все службы. Ближайшие 48 часов мы будем продолжать борьбу с опасностью возникновения пожара и ухудшения обстановки на месте происшествия. Наши службы безопасности совместно с городскими службами Парижа занимаются организацией работ по оценке всех пострадавших зданий. Мы также выясняем, в каком состоянии находятся здания в непосредственной близости, с которыми могли произойти последующие разрушения из-за так называемого эффекта снаряда. Но сейчас, несмотря на это, я хочу сказать, что ситуация, похоже, стабилизировалась.

Дата выхода в эфир 12 января 2019 года.

 

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BFM TV Франция Европа
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