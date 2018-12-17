Le Monde: 200 мигрантов пытались взять штурмом «Комеди Франсез» в Париже

Более 200 мигрантов попытались в воскресенье вечером прорваться в здание парижского театра «Комеди Франсез» в разгар представления, сообщает Le Monde. Они намеревались потребовать у директора театра встречи с министром внутренних дел и оформления необходимых документов для жизни во Франции. Однако планам участников акции помешали прибывшие на место силы правопорядка.
Более 200 мигрантов попытались в воскресенье вечером прорваться в здание парижского театра «Комеди Франсез» в разгар представления, сообщает Le Monde. Группа, состоящая из нелегальных переселенцев и просителей убежища, намеревалась обратиться к директору театра Эрику Рюфу с требованием устроить им встречу с министром внутренних дел страны Кристофом Кастанером. У него приезжие рассчитывали получить документы, необходимые для проживания в стране на законных основаниях.
Как сообщает издание, первая группа мигрантов попыталась штурмовать здание в районе 21 часа 16 декабря, однако была отодвинута охранниками театра. После этого к ним присоединилась вторая группа в составе около 200 человек — преимущественно выходцев из Африки. Оперативно прибывшие на место происшествия представители сил правопорядка применили гранату со слезоточивым газом, после чего активисты какое-то время спокойно сидели у входа в здание театра в окружении полиции, а районе полуночи направились по домам.
По словам газеты, эта акция была проведена по инициативе общества помощи мигрантам La Chapelle debout и Sans-papiers 75.
«Мы пришли не просто к театральному работнику, а к директору, назначенному непосредственно теми, кто отдаёт приказы о том, чтобы нас ловить», — говорилось в одной из листовок, распространяемых на месте событий.
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