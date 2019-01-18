Французский историк: без сильных консервативных лидеров Европе не выбраться из тупика

Правительства в США, Франции, Великобритании и Германии находятся в тупике, виной которому сопротивление неолиберальных элит наступлению эры консервативной политики, пишет на страницах Atlantico французский историк Эдуар Юссон. Подобным образом политический истеблишмент сопротивлялся приходу к власти в США и Великобритании Рейгана и Тетчер в 1980-х годах, напоминает автор. По мнению эксперта, выйти из кризиса западной Европе мешает недостаток сильных лидеров-консерваторов.

Во Франции Эммануэль Макрон сражается «жёлтыми жилетами», в Великобритании Тереза Мэй столкнулась с отказом парламента ратифицировать её соглашение по брекситу, в США Дональд Трамп поглощён шатдауном правительства, а в Германии Ангела Меркель занята борьбой с замедлением роста экономики, напоминает Atlantico.

По мнению историка Эдуара Юссона, правительства Европы и США оказались в тупике из-за сопротивления неолибералов наступлению эпохи консервативной политики. В Америке Демократическая партия сопротивляется «консервативному популизму» Трампа. Символично, что центром противостояния становится вопрос о контроле над границами. В Великобритании дела обстоят иначе: Тереза Мэй не осмелилась довести до логического конца консервативный результат референдума 2016 года. «У её правительства на руках были все карты, и оно само себя парализовало», — замечает эксперт. Эммануэль Макрон решил воплотить в жизнь «радикально неолиберальную политику» как раз тогда, когда французское общество все меньше соглашалось с его идеями, и испытал на себе «эффект бумеранга». Что до Ангелы Меркель, «она дорого платит за свой отказ идти на компромисс с окружающим миром». Если бы Германия стремилась достичь договорённости по брекситу и согласилась на монетарную политику еврозоны, направленную на экономический рост и создание новых рабочих мест, её экономика не столкнулась бы с резким спадом, поясняет Юссон.

Ответ на вопрос о причинах тупика нужно искать в сфере политики и экономики, считает эксперт. Как напоминает историк, в своё время США Великобритания и Германия сделали выбор в пользу снижения налогов, отказа от регулирования рынка труда и упразднения контроля над иммиграцией. Результатом этой политики стал существенный экономический рост, но также и рост неравенства в обществе. Кроме того, цифровая революция привела к тому, что процесс принятия решений чрезвычайно отдалился от граждан.

Как отмечает автор, сегодняшние изменения в обществе почти повсеместно характеризуются желанием вернуть возможность принятия решений на уровне отдельной страны, а также на местном уровне. Глупость Макрона, заявляющего о необходимости восстановить «вертикаль» власти, заключается в том, что президент не чувствует потребности Франции в обратном — возвращении гражданам и местным коллективам права принятия политических решений, убеждён Юссон. Точно также Германия не в силах больше выносить единоличных решений Ангелы Меркель. Лучше всего это настроение выражают активисты движения «take back control» (вернём себе контроль — ИноТВ) в Великобритании и США, полагает собеседник Atlantico. В случае Великобритании движение также выступает за пересмотр отношений между Лондоном, Англией и другими нациями, входящими в состав Соединённого Королевства.

По мнению историка, «сегодня мы переживаем переходный период», схожий с эпохой начала 1980-х годов, когда к власти в США и Великобритании пришли Рональд Рейган и Маргарет Тетчер, столкнувшиеся с сильным сопротивлением политического истеблишмента после 50-летнего главенства социалистической и социал-демократической политики на Западе. И выход из сложившегося положения будет зависеть от «качества лидеров», проводящих новую политику.

«В точности как Рейгана, большая часть элит недооценивает и презирает Трампа, хотя итог его деятельности уже впечатляет: снижение безработицы, пересмотр торговых соглашений, более реалистичное, по сравнению с предшественниками, понимание ослабления американской империи», — пишет Юссон. В то же время в Великобритании Тереза Мэй показала себя недостаточно решительным консерватором, колеблющимся, несмотря на наличие на руках «всех карт» для противостояния ЕС. «Возмутительнее всего недостаток в Западной Европе лидеров, способных представлять консерватизм, время которого наступает», — заключает историк.