Public: «жёлтые жилеты» помешали Макрону отдохнуть на горнолыжном курорте в Рождество

Эммануэль Макрон намеревался во время рождественских каникул отправиться на горнолыжный курорт во Французских Пиренеях, однако окружение отговорило его от этой идеи, сообщает Public. По словам советника президента, отдых главы государства на горнолыжном курорте в период, когда кризис «жёлтых жилетов» ещё не закончен, стал бы не лучшим посланием для французов.
Ровно год назад Эммануэль Макрон находился на горнолыжном курорте Ля Монжи во Французских Пиренеях, напоминает Public. Глава Франции с супругой провёл там несколько дней рождественских каникул, давая возможность согражданам наблюдать, как президент республики скатывается по склонам без шлема. «К несчастью для него (Макрона — ИноТВ), в этом году у него не будет такой возможности», — замечает издание.
Как сообщает газета Le Parisien, глава государства хотел вернуться на тот же курорт и в этом году, однако его окружение «настоятельно не советовало» ему делать этого.
«Есть ещё люди на площадях, кризис нельзя считать законченным. А значит, смотреть, как президент катается на лыжах в этот период — возможно, это не лучший сигнал, который стоит посылать в данный момент», — заметил один из советников лидера государства.
Как сообщает издание, вместо отдыха на горнолыжном курорте президент отправился встречать сочельник в окружении французских солдат, задействованных в операции «Бархан» в Республике Чад.
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