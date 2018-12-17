Figaro: Обещания Макрона «жёлтым жилетам» станут серьёзным испытанием для бюджета Франции

Реализация предложений Макрона будет стоить Франции около 10 млрд евро. При этом, исполнять его обещания придётся в момент, когда из-за массовых протестов отдельные отрасли французской экономики уже «находятся в упадке», а у граждан Франции похоже «пропало желание потреблять», пишет Le Figaro.

Как сообщает Le Figaro, в субботу движение «жёлтых жилетов» «выдохлось», однако, его последствия уже успели резко негативно отразиться на французской экономике.

Список поврежденного имущества длинный: несколько сотен разграбленных магазинов и сожжённых автомобилей, по меньшей мере 170 разгромленных отделений банков, уничтоженные пожаром здания и пункты сбора дорожных пошлин. По данным отдельных страховых компаний, им пришлось бы «выплатить за возмещение всего материального ущерба сумму, превышающую 100 млн евро». Однако, компенсацию получат не все пострадавшие.

Дело в том, что большое количество малых предпринимателей не заключают договоры страхования от «эксплуатационных убытков». А если заключают, то выбирают страховку, покрывающую лишь определенные риски (повреждение от пожара, наводнения…). Вероятность получения компенсации в связи с кражей товара так же невелика, отмечается в статье Le Figaro.

Помимо проблем, связанных с выплатой ущерба, из-за протестов «жёлтых жилетов» возникли и другие.

«Активность на рынке услуг снизилась под воздействием этого движения. Сферы перевозок и ремонта автомобилей находятся в упадке», сообщили представители центрального банка Франции по результатам исследования.

По подсчётам Федерации торговли и дистрибуции, с момента начала протестов товарооборот сектора розничной торговли снизился на 40—70%, а потери, по оценкам экспертов, составили почти 2 млрд евро. Создаётся впечатление, что «у французов пропало желание потреблять».

Кроме того, как пишет Le Figaro, опасения вызывает и развитие туризма. «Образ Франции, который складывается у иностранных туристов, ужасен», отмечает Жан-Виржиль Кранс, глава Группы национальных гостиничных сетей.

В то же время, неизвестно приведет ли реализация мер, предложенных Эммануэлем Макроном для прекращения протестных акций, к «росту потребления и развитию экономики».

Исполнение обещаний президента Франции оценивается примерно в 10 млрд евро. Дефицит бюджета, таким образом, может составить 3,4% ВВП, что не соответствует 3-процентному уровню, установленному соглашениями ЕС.

В этих обстоятельствах, правительство стремится снизить расходы, чтобы дефицит бюджета не превышал 3,2 % в 2019 году. Возможно, следовало бы урезать бюджеты министерств. Кроме того, можно обратить внимание и на предприятия. До настоящего времени компании всегда получали уступки, если дело касалось обязательных выплат с их стороны. Однако, возможно, следовало бы, к примеру, замедлить процесс снижения корпоративного налога, пишет Le Figaro.