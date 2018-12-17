Figaro: Обещания Макрона «жёлтым жилетам» станут серьёзным испытанием для бюджета Франции
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Украина перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолётов с целью подготовки отражения «возможной агрессии России». Об этом сообщает УНИАН.
В сервисе Stories в Instagram на странице нападающего «Зенита» Александра Кокорина появилось сообщение, что митинг в поддержку футболиста не планируется.
Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал решение лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина инициировать в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме доверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.
Малиновский районный суд Одессы не смог провести заседание по делу о преднамеренном убийстве в ходе массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с обвинением российских биатлонистов в употреблении допинга.
Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» подтвердил уход из команды португальского защитника Пепе.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о возможности прорыва в вопросе формирования конституционного комитета Сирии.
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о ротации в составе сборной России по биатлону.
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила успехи сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Рождественский полумарафон состоится 7 января в Ижевске. Регистрация уже началась, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В Индии начался финальный этап российско-индийских авиационных учений «Авиаиндра-2018». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В 19 парках департамента культуры Москвы заработали первые зимние горки, сообщает портал мэра и правительства.
Всех задержанных в Москве ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета отпустили из отделов внутренних дел. Об этом информирует пресс-служба постоянного представительства Ингушетии при президенте России.
Бесплатные экскурсии пройдут в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве с 25 декабря по 8 января, сообщает портал мэра и правительства.
14-летний игрок «Чертаново» Сергей Пиняев в январе отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед», которая продлится две недели.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин инициировал в парламенте проведение голосования по вопросу о вотуме доверия британскому премьер-министру Терезе Мэй.
В Пентагоне прокомментировали обращение, направленное министром обороны России Сергеем Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В Новосибирском метрополитене открылась выставка, посвящённая спорту, сообщает портал ВашГород.ру.
В Санкт-Петербурге прививки от гриппа сделали почти 2,7 млн человек, что составляет 50,6% населения. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
В Хабаровске перенесли соревнования по спуску на креативных санях самостоятельной постройки «Снежные гонки», запланированные на 23 декабря.
В результате ДТП с участием двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля в Симферопольском районе Крыма пострадали шесть человек.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с НСН прокомментировал памятку Минздрава о правах россиян на бесплатную медпомощь.
В ночь на 22 декабря Луна помешает наблюдению за метеорным потоком Урсиды, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Менеджер по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фицджеральд сообщил, что техническая группа WADA прибыла в Москву и приступит к работе в московской антидопинговой лаборатории во вторник.
Стала известна предварительная причина пожара в тюменском ресторане «Золотая черепаха», сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по области.
Среднемесячная зарплата работников организаций Московской области за январь — октябрь 2018 года составила 49,4 тыс. рублей, что на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мособлстат.
Заместитель министра обороны Александр Фомин проинформировал заместителя Генерального секретаря ООН Марка Лоукока об усилиях российской стороны по предоставлению гуманитарной помощи сирийцам.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трёх лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата.
В Ставропольском крае завели уголовное дело из-за смерти женщины после отказа в госпитализации, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на СУ СК России по региону.
Власти Ингушетии сообщили, что правоохранительные органы задержали порядка 40 ингушских студентов Российского государственного геологоразведочного университета.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков в беседе с ФАН прокомментировал новый закон для рыбаков, принятый Госдумой в третьем чтении.
Подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота провели учения в Крыму, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что освобождение провинции Идлиб от боевиков является приоритетной задачей для руководства страны.
В Крыму задержали жителя Кировской области, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по республике.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера, который сообщил, что США не исключают введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Опубликовано письмо полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которое он адресовал жене Алане. Футболист на данный момент находится в СИЗО «Бутырка» вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.
Представители России и Эстонии обсуждают возможность введения упрощённого получения виз жителями приграничных территорий. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посла России Александра Петрова.
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус покинет свой пост до конца 2018 года.
В Шевченковском суде Киева заседание по делу обвиняемой в подготовке теракта депутата Верховной рады Надежды Савченко началось позже в связи с сообщением «о минировании».
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал в беседе с RT заявление спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что США в ближайшее время объявят о начале новых поставок оружия Киеву.
Следователи организовали проверку в связи с инцидентом с американским самолётом в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Об этом информирует пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера, который сообщил, что США не исключают введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Состояние здоровья бывшего пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера, который в 2013 году получил серьёзную черепно-мозговую травму, значительно улучшилось.
Старейшая команда мира британский «Шеффилд» приедет в Россию летом 2019 года и проведёт серию матчей в рамках предсезонной подготовки. Первым соперником клуба станет московское «Торпедо».
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти при участии президента Украины Петра Порошенко «пытаются совершить эпохальную авантюру — украсть газотранспортную систему».
Председатель Совета министров самопровозглашённой ЛНР Сергей Козлов заявил, что республика намерена объединить свою железнодорожную сеть с ДНР.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нацпроект «Здравоохранение» позволит спасти более 200 тыс. жизней за шесть лет. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Морская авиация Черноморского флота приступила к первым в зимнем периоде обучения плановым полётам, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor рассказал, как предотвратить проблемы с автомобилем в зимний период.
В Курганской области сообщили о росте числа дорожно-транспортных происшествий в 2018 году, сообщает URA.RU. Ситуацию обсудили в правительстве на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.