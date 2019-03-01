Washington Post: Франция прикроет Германию своим ядерным щитом

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подписали договор о дружбе, в котором есть положение о том, что в случае внешней агрессии страны будут помогать друг другу всеми возможными средствами. Как пишет The Washington Post, в это понятие входят и силы ядерного сдерживания, то есть Франция готова прикрыть Германию своим ядерным щитом.

В Европе растёт напряжённость по поводу того, какую роль будут играть США в Североатлантическом альянсе, и Франция сделала смелый и беспрецедентный шаг, заявив, что расширит свой ядерный зонтик и на территорию Германии в случае вооружённого нападения, пишет The Washington Post.



По словам автора статьи, это говорит о том, что европейские страны занимаются переоценкой своих базовых ценностей в сфере обороны. Им необходимы новые идеи, которые отвечали бы на рост Китая, возвращение России на международную арену и уход США.



Вывод о таком расширении французского ядерного щита журналисты сделали на основании договора о дружбе, который месяц назад Макрон и Меркель подписали в Аахене. Там прописано положение о помощи и сотрудничестве в случае иностранной агрессии «всеми средствами», включая вооружённые силы, и, как подтвердил в беседе с автором статьи сам Макрон, ядерные силы входят в это понятие.



В соответствии с договором должен быть создан специальный франко-немецкий совет по обороне и безопасности. Говоря о нём, Меркель отметила, что Берлин и Париж хотят внести свой вклад в создание европейской армии. Кроме того, они снова раскритиковали Трампа, который неоднократно ставил под сомнение целесообразность НАТО в нынешних условиях.



Идею о том, что Франция и Великобритания с их ядерными арсеналами могли бы «взять под свой зонтик» остальные страны Европы, давно воспринимают как альтернативу американскому ядерному оружию, отмечает автор статьи.



Прежде Франция считала свои ядерные вооружения, которые в основном находятся на подлодках, исключительно национальной силой. А Германия не хотела быть причастной к европейской стратегии сдерживания из-за сильных антивоенных настроений. Но отношения с США у них всё более напряжённые, и неясно, какую роль будет играть Великобритания после брексита, поэтому Франции и Германии пришлось пересмотреть свою политику.



По словам европейских чиновников, всё больше расходится их мнение с американцами и в вопросах о том, какие отношения должны быть с Россией, Ираном, Китаем, как вести глобальную торговлю и строить многосторонние институты. И при этом с уходом Трампа, вероятно, разногласия не закончатся.



К тому же получается, что этот Аахенский договор ещё более строгий, чем Пятая статья Устава НАТО, где говорится лишь о необходимых, а не обо всех возможных мерах, отмечает автор статьи в The Washington Post.