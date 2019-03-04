Обозреватель Le Figaro: при Макроне Франция «ходит по кругу», и это грозит ей революцией

Франция, охваченная кризисом «жёлтых жилетов» и погрузившаяся в большое национальное обсуждение, всё больше напоминает круговой перекрёсток, все съезды с которого перекрыты, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавере. Протестующие не хотят, чтобы их движение получало политическое развитие, а власти продолжают политику, спровоцировавшую народный бунт, отмечает автор.

«Эммануэль Макрон утверждал, что заставит Францию вновь идти вперёд, но вместо этого она движется по кругу», — пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере. По его словам, в момент «большого общенационального обсуждения» страна приняла форму кругового перекрёстка из миниатюры французского юмориста Раймона Дево, все съезды с которого перекрыты, что обрекает водителей на бесконечное движение по кругу.

С одной стороны «налоговый бунт» «жёлтых жилетов» приводит к тотальному «нигилизму» членов протестного движения, не имеющего ни лидеров, ни проекта, ни мобилизующей идеи и отвергающего любые организационные или политические шаги со стороны собственных активистов. «Их больше ничего не объединяет, кроме общественного негодования и агрессии, результатом которой становится разгром очередного центра города каждую субботу», — отмечает автор. Во имя ненависти к элитам и отрицания системы «жёлтые жилеты» допускают в свои ряды любого рода экстремистов и узаконивают наиболее опасные идеи, начиная с антисемитизма, предостерегает журналист.

С другой стороны, правительство, вместо того чтобы продвигать новые способы решения проблем страны, продолжает «движение по спирали вниз». Притом что «жёлтые жилеты» справедливо восстали против «грабительских сборов» со стороны властей, доля которых в ВВП Франции уже достигла 53%, «не проходит и дня, чтобы министры или представители правящей партии не предложили увеличить налоги или придумать новые», — негодует Бавере. При этом ни слова не говорится о снижении госрасходов, не звучит ни одного предложения касательно важнейших для страны вопросов, таких как борьба с безработицей и поиск нового места Франции в Европе и мире, приведённом в смятение возрождением национализма и протекционизма.

Большое общенациональное обсуждение, по мнению автора, стало отражением системы власти, построенной Эммануэлем Макроном — масштабной с виду и пустой внутри, склонной создавать ложные проблемы вместо того, чтобы решать настоящие.

Тем временем страна движется совершенно не в том направлении, в котором должна, считает автор. Эпидемия насилия (78 нападений на представителей власти ежедневно), наносящая вред экономике, в которой и без того показатели роста едва превышают 1%, торговый дефицит составляет €60 млрд, дефицит бюджета — 3,5%, а госдолг — 100%. Неопределённость в налоговой сфере отпугивает международных инвесторов. Государство продолжает централизацию власти и вмешательство во все сферы, несмотря на то что именно эта «чрезмерная экспансия» стала причиной народных протестов. Нация расколота и находится на пороге гражданской войны. Кроме того, «миф о прямой демократии» подрывает демократию представительскую. В довершение ко всему, Франция потеряла всякий авторитет в глазах европейских партнёров и стала «посмешищем для автократов».

«Перестанем же блуждать как сомнамбулы по круговому перекрёстку, съезд с которого для общества закрыт, и возьмёмся вместе за работу в критическую минуту», — призывает Бавере. В противном случае экономическая стагнация, замедление социальной мобильности, поляризация мнений и политическое насилие приведут страну к революции, предупреждает журналист. «Уничтожение групп, ограничивающих существующую власть и корпусы посредников ради противопоставления президента, отрезанного от страны, и хаоса экстремистов, рано или поздно приведёт французов к разрушительному выбору в пользу популизма», — уверен автор. Иллюзия «человека, посланного свыше», снова может породить пагубную тиранию, предупреждает обозреватель.