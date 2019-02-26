France Inter: «жёлтые жилеты» начинают утомлять французов

Впервые с начала протестных акций «жёлтых жилетов» большинство французов желают их прекращения, пишет France Inter со ссылкой на результаты последнего опроса общественного мнения. Похоже, что протесты стали утомлять жителей страны, отмечает издание. При этом, как показало исследование, популярность президента Франции Эммануэля Макрона постепенно возвращается к «докризисному» уровню.

«Кризис жёлтых жилетов, возможно, остался для Эммануэля Макрона позади», пишет France Inter, ссылаясь на результаты последнего опроса общественного мнения, проведённого компанией Odoxa по заказу France Inter, L’Express и региональных изданий. Как показало исследование, на сегодняшний день большинство французов (55%) желают прекращения протестных выступлений.

«Впервые, кажется, «жёлтые жилеты» начинают утомлять французов», — замечает сайт радиостанции.

Если в ноябре прошлого года 66% французских граждан выступало за то, чтобы «жёлтые жилеты» продолжали свою деятельность, то сегодня такого мнения придерживаются всего 45%.

«Можно сказать, что мы перевернули страницу с «жёлтыми жилетами», — говорит глава компании Odoxa Гаэль Слиман, отмечая, что протестное движение отныне находит сторонников лишь в узком кругу низкооплачиваемых рабочих и сторонников радикальных политических партий.

Обеспеченные французы же, напротив, демонстрируют «раздражение» по отношению к протестному движению. Так, наиболее состоятельные из опрошенных французов (72%) не одобряют продолжение протестов. За прекращение деятельности движения высказались 69% руководящих работников и 60% жителей городов, даже несмотря на то, что в ноябре большинство из них были благожелательно настроены к «жёлтым жилетам».

В то же время популярность президента страны Эммануэля Макрона, достигшая минимальных значений в конце года, постепенно растёт, отмечает издание. Если с октября по декабрь рейтинг популярности главы государства упал на 6 пунктов и составлял в декабре 27%, в январе он почти достиг докризисного уровня — 32% опрошенных сочли его «хорошим президентом».

Опрос также показал, что предстоящие выборы в Европарламент интересуют жителей Франции меньше, чем президентские выборы в собственной стране. Менее чем за три месяца до голосования о своём интересе к нему заявили 62% граждан против 83% интересовавшихся президентской гонкой. При этом, как отмечают авторы доклада, наименьший интерес к общеевропейским выборам испытывают представители низших классов, что может вылиться в их массовое неучастие в выборах. А это, по мнению представителей Odoxa, «благоприятно для президентской партии и неблагоприятно для антисистемных сил».