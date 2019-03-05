Atlantico: для воплощения мечты о европейском лидерстве Макрону недостаёт союзников

Накануне выборов в Европарламент лидер Франции находится в двояком положении — ему приходится заботиться об интересах собственного государства, в то же время стараясь не раздражать политических собратьев внутри ЕС, пишет Atlantico. При этом перспективам французского президента на общеевропейских выборах мешают недостаток союзников и открытые претензии на лидерство в Европе, уверен эксперт Ив Бертончини.

Размолвка между Францией и Нидерландами из-за авиакомпании Air France — KLM* выявила двоякость позиции, которой должен придерживаться Эммануэль Макрон накануне выборов в Европарламент, отмечает Atlantico. Французскому лидеру приходится следить за тем, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы», то есть заботиться и о потенциальных союзниках в ЕС, и об интересах собственного государства.

Однако, по мнению консультанта по европейским делам Ива Бертончини, в этом Макрон не отличается от других европейских лидеров, каждому из которых приходится оказываться в похожем положении: заседая в Парламентской ассамблее Совета Европы, они заботятся об интересах своей страны, однако в структурах Евросоюза встречаются как «граждане Европы». Эти функции действительно порой противоречат друг другу (к примеру, Эммануэль Макрон должен договариваться с Ангелой Меркель, несмотря на то что их политические партии будут конкурировать на выборах в Европарламент), отмечает эксперт. При этом в прошлом подобные расхождения в политических взглядах не мешали успешно договариваться, к примеру, социалисту Франсуа Миттерану и христианскому демократу Гельмуту Колю.

По убеждению Бертончини, главная проблема Макрона заключается не в необходимости «жонглировать государственным беретом и партийной шляпой», а в том, что «он не знает, какое пальто подобрать к своей партийной шляпе». У партии «Вперёд, Республика!» нет явных связей с другими политическим силами на европейском уровне, что, по мнению специалиста, не помешает ей найти союзников среди членов европейской «либерально-демократической семьи» и партнёров в рядах европейских консерваторов, социал-демократов и зёленых.

Тем не менее для того, чтобы заполучить большинство в Европарламенте и Европейском совете и иметь возможность оказывать влияние на европейскую политику, согласно своим амбициям, таких союзников у Макрона должно быть достаточное количество, подчёркивает эксперт. «На данный момент результаты опросов не дают нам повода ожидать в грядущем мае огромного наплыва либерал-демократов — даже если влияние партии «Вперёд, Республика!», которое сегодня почти равно нулю, возрастёт», — отмечает Бертончини.

Другой камень преткновения для европейских амбиций Макрона — его стиль, убеждён специалист. По словам Бертончини, французский лидер поступает правильно, рассказывая о своих проектах в отношении Европы посредством сменяющих друг друга «программных речей» во всех европейских СМИ. Однако «сограждане» по ЕС могут воспринимать эти обращения как попытки навязать им чужую волю под французской эгидой, предупреждает собеседник Atlantico, предлагая представить, как отреагировали бы французы на попытку главы другого государства присвоить себе подобное «интеллектуальное и политическое лидерство».

В общем и целом Бертончини не ждёт от результатов предстоящих выборов в Европарламент серьёзных потрясений, хотя неопределённость по широкому кругу вопросов всё же присутствует. Первое место, по прогнозу эксперта, сохранит за собой Европейская народная партия. При этом неизвестно, приведёт ли «эрозия» этой политической силы к большей терпимости к наиболее радикальным её членам, таким как Виктор Орбан, или же, напротив, — к его исключению из партии. Исключение Орбана из ЕНП может привести его к союзничеству с польскими консерваторами и образованию нового «костяка» блока правых евроскептиков.

В то же время неясно, смогут ли праворадикальные партии, разбросанные сегодня в Страсбурге по разным блокам, создать так называемый интернационал националистов. В любом случае «резкого разворота» по результатам выборов в Европарламент ждать не стоит, полагает Бертончини, речь скорее будет идти о более или менее явной «смене курса» в зависимости от пожеланий избирателей.

* Имеется в виду инцидент с приобретением правительством Нидерландов 12,7% акций французско-голландской авиакомпании Air France — KLM без уведомления властей Франции (прим. ИноТВ).