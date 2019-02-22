Forbes: Соросу есть отчего беспокоиться за будущее Европы

В Европе набирают вес евроскептики, которые, как ожидается, получат больше пятой части голосов на предстоящих выборах в Европарламент, пишет Forbes. К тому же европейские экономики сталкиваются с замедлением роста и проблемами в банковской сфере. Поэтому, по словам журналиста издания, за судьбу Европы и вправду стоит беспокоиться.

Джордж Сорос опасается, что Европейскому союзу угрожает политическое расслоение, и, по мнению журналиста Forbes Кеннета Рапозы, у него есть на то причины. Так, в том числе благодаря тому, что сам Сорос поддерживал политику открытых границ, теперь в Европе выросли националистические настроения.

В результате евроскептикам предсказывают, что они получат больше пятой части мест в Европарламенте. Таким образом, они смогут блокировать работу всей структуры, опасаются аналитики.

«Ирония судьбы, но политические партии, которые критиковали бюрократию в Брюсселе, теперь пытаются сместить этих бюрократов, чтобы стать частью той системы, которой они противостоят. И что они станут делать в вопросе реформ, как только попадут туда, никто не знает», — пишет автор статьи.

Сказывается на этом и брексит, из-за которого и мест в Европарламенте станет меньше, и могут произойти новые экономические потрясения в Великобритании и ЕС. Так, автор статьи отмечает, что в минувшем году с плохими показателями вышли Германия и Польша, Италия впала в рецессию, а замедление экономического роста не позволило Франции пересмотреть свою политику.

В результате ВВП Германии в 2018 году рос медленными темпами — такими же, как у России, которая находится под экономическими санкциями. И на этот год прогноз столь же неутешителен. В Европе страдает и банковский сектор. В результате, по мнению журналиста Forbes, Европе предстоит искать налоговые стимулы для функционирования экономики.