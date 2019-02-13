Project Syndicate: Сорос пророчит ЕС судьбу СССР, если Брюссель не проснётся

Сама того не осознавая, Европа бредёт в забвение, и если она не очнётся ото сна, то может повторить судьбу Советского Союза, пишет в своей статье для Project Syndicate Джордж Сорос. По мнению бизнесмена, ЕС, страдающий от внутренних проблем, не понимает весь масштаб угрозы, исходящей от правых партий. Поэтому, как считает Сорос, чтобы евроскептики не выиграли грядущие выборы в Европарламент, Европе необходимо мобилизовать на защиту ценностей ЕС проевропейски настроенных избирателей.

«Сама того не осознавая, Европа бредёт в забвение, и европейцем надо проснуться пока не стало слишком поздно. Если этого не произойдёт, Европейский союз повторит путь Советского Союза в 1991 году. Ни наши лидеры, ни обычные граждане, судя по всему, не понимают, что сейчас настал поворотный момент, и количество вариантов очень велико, что делает конечный исход в высшей степени неопределённым», — пишет в своей статье для Project Syndicate предприниматель Джордж Сорос.



Большинство из нас считает, что будущее будет более или менее похоже на настоящее, однако это может оказаться совсем не так. «За свою долгую и насыщенную жизнь я неоднократно становился очевидцем периодов так называемой экстремальной неустойчивости. В такое время мы живём и сейчас», — считает автор.



По мнению Сороса, следующей «точкой перелома» будут выборы в Европарламент в мае 2019 года. «К сожалению, у антиевропейских сил на выборах будет конкурентное преимущество. Для этого есть несколько причин, включая устаревшую партийную систему, которая превалирует в большинстве европейских стран, практическую невозможность внесения изменений в договор, а также отсутствие юридических инструментов для обуздания стран-членов, нарушающих основополагающие принципы ЕС», — считает бизнесмен.



Отжившая себя партийная система ставит палки в колёса защитникам ценностей ЕС, но играет на руку тем, кто стремится их заменить чем-то радикально иным. Это относится как к отдельным странам, так и ещё в большей степени к трансевропейским альянсам.



Партийная система государств отражает размежевание XIX и XX веков — конфликт между капиталом и рабочим классом. Однако раскол, который важен сейчас — это столкновение про- и антиевропейских сил.



Господствующая страна в ЕС — это Германия, продолжает Сорос, в то время как в самой Германии господствует альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и баварского Христианско-социального союза (ХСС), который теряет почву под ногами. Подобный союз мог функционировать только до тех пор, пока в Баварии не было партии правее, чем ХСС. Однако всё изменилось с появлением «экстремистской «Альтернативы для Германии» («АдГ»), из-за которой на последних местных выборах ХСС показала худшие результаты за последние 60 лет.



Автор считает, что расцвет «АдГ» ликвидировал смысл существования альянса ХДС-ХСС. «Однако этот альянс нельзя разбить без проведения новых выборов, чего ни Германия, ни Европа не могут допустить. На данный момент, правящая коалиция не может придерживаться таких же жёстких проевропейских позиций, как могло бы случиться при другом раскладе, не нависай над их правым флангом «АдГ», — полагает Сорос.



В то же время в Великобритании устаревшая партийная структура мешает нормальному волеизъявлению народа. Как Консервативная, так и Лейбористская партии переживают период внутренней раздробленности, однако их лидеры Тереза Мэй и Джереми Корбин полны решимости провести брексит настолько, что даже согласились сотрудничать по этому вопросу.



«Ситуация настолько запутана, что большинство британцев просто хочет уже покончить с этим, даже несмотря на то, что брексит — это событие, которое определит курс страны на десятилетия вперёд», — отмечает Сорос.



Однако британцы также начинают осознавать печальные последствия брексита. Вероятность того, что парламент отвергнет сделку Мэй 14 февраля растут день ото дня. Всё это может привести к лавинообразному росту поддержки нового референдума, или, — что ещё лучше, — к отзыву Лондоном своего решения выйти из ЕС, отмечает автор.



Италия также находится в неприятной ситуации. В 2017 году ЕС сделал роковую ошибку, настояв на выполнении Дублинского регламента, что привело к серьёзному росту количества мигрантов в стране. Это обстоятельство толкнуло преимущественно проевропейский итальянский электорат в объятия антиевропейских «Лиги Севера» и Движения пяти звёзд. Ранее господствующую Демократическую партию поглотил хаос. В результате у серьёзной доли проевропейски настроенного электората просто не оказалась партии, за которую они могли бы проголосовать.



В плане же трансевропейских альянсов ситуация ещё хуже. В то время как у национальных партий есть, по крайней мере, хоть какие-то исторические корни, действия трансевропейских партий целиком и полностью диктуются личными интересами их лидеров. Худший пример — это Европейская народная партия (ЕНП). «По сравнению с ними антиевропейские силы смотрятся выигрышно: несмотря на всю их мерзость, у них есть хоть какие-то принципы», — признаёт Сорос.



«Сложно понять, каким образом проевропейские партии могут победить на майских выборах, если они не поставят интересы Европы превыше собственных... Нынешнее руководство напоминает Политбюро в момент развала Советского Союза — оно продолжает выпускать свои ukazes, как будто они чего-то стоят», — считает предприниматель.



«Первый шаг к защите Европы от её врагов — как внутренних, так и внешних, — состоит в признании масштабов исходящей от них угрозы. Для второго же шага потребуется разбудить сонное проевропейское большинство и мобилизовать их на защиту ценностей, лежащих в основе ЕС. В противном случае мечта объединённой Европы превратится в кошмар XXI века», — подводит итог Джордж Сорос.