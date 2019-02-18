WSJ: евроскептики не разрушат Евросоюз, а наоборот спасут его

На майских выборах в Европейский парламент евроскептики Европы могут получить треть парламентских кресел, пишет The Wall Street Journal. Однако это не только не навредит Евросоюзу, но и пойдёт на пользу его парламенту, добавив ему политического разнообразия.

В мае этого года состоятся очередные выборы в Европейский парламент. И эти выборы в Брюсселе ждут с всё большими опасениями, пишет The Wall Street Journal. Так, в этом году евроскептики могут получить треть мест в парламенте, что позволит им блокировать важнейшие общеевропейские проекты. Но есть способ не дать им разрушить ЕС: «не пытаться останавливать их», полагает издание.

До сих пор в парламент входили в основном представители центристских партий, избрание которых происходило при весьма низкой явке. Занимались они, прежде всего, вопросами укрепления европейской интеграции, а сам Европарламент на протяжении долгого времени почти не участвовал в принятии важнейших для Европы решений.

Однако, как отмечает издание, «всё изменится в мае». Дело в том, что после выборов 2014 года в Европе значительно укрепились позиции партий, которые объединены исключительно идеями евроскептицизма и весьма успешны в привлечении избирателей.

Тем временем ряд институциональных изменений не только наделили Европейский парламент реальной властью, но и поменяли в нём расклад сил. В частности, треть парламентских мест позволит евроскептикам блокировать такие решения как заключение торговых соглашений, расширение санкций в адрес России и согласование бюджета ЕС.

На протяжении многих лет проевропейские движения стремились добиться усиления парламента, членов которого бы избирали с большим энтузиазмом, что в конечном итоге позволило бы создать демократические основы для укрепления евроинтеграции. И вот когда первые два пункта, наконец, воплощены в жизнь, избиратели с энтузиазмом двигают ЕС совсем в другом направлении.

Однако это необязательно плохо для ЕС. Не желая того, евроскептики могут наоборот спасти союз. Так, это привнесёт в Европарламент свежую струю и немного разнообразия, а также повысит его значимость для избирателей. Именно это, невзирая на все отрицательные стороны, поможет ЕС.

Конечно, отмечает The Wall Street Journal, ЕС не должен сдавать позиции по вопросу антироссийских санкций, однако это исключительно «вопрос мудрости». Кроме того, евроскептики помогут парламенту сконцентрироваться на том, что «хорошо для европейцев, а не на том, что хорошо для европейских институтов».