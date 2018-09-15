Экс-премьер Бельгии: европейские правые активно помогают Путину превращать ЕС в ад на земле

Россия и правопопулистские партии Европы образовали «опасный альянс», пишет в статье для Handelsblatt бывший премьер-министр Бельгии. Более того, Москва якобы ведёт «комплексную гибридную войну» против Запада, ведь «для Путина не было бы ничего лучше, если бы ему удалось превратить ЕС в ад на земле», утверждает Ги Верхофстадт.
Россия и большое количество правопопулистских партий в Европе, преследуя одни и те же интересы, «образовали опасный альянс», пишет в статье для немецкой газеты Handelsblatt лидер либеральных демократов в Европарламенте, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.
В частности, сложность нынешней ситуации для Европы заключается в том, что правые популисты, придя к власти в таких важных странах ЕС, как Австрия, Италия, Венгрия и Польша, начали «подрывать работу силовых структур, которые необходимы для борьбы с российской агрессией», отмечает Верхофстадт.
Во всех этих странах популисты не только поспособствовали нарастанию «трений между национальными спецслужбами», но и «успешно оказали политическое влияние» на институты и инструменты права, от которых зависит европейская безопасность, утверждает лидер либеральных демократов в Европарламенте.
В свою очередь, с марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин «ведёт комплексную гибридную войну против Запада» и при помощи спецопераций «активно саботирует» работу европейских институтов, продолжает бывший премьер-министр Бельгии.
«Для этого Кремль активно поддерживает европейские популистские партии и движения, а также их стремление использовать исторические разногласия в своих целях и усилить разлад внутри Евросоюза, — подчёркивает Ги Верхофстадт. — Эти разногласия играют на руку непосредственно Путину. Разобщённый Запад, спецслужбы которого всё меньше сотрудничают друг с другом, гораздо сильнее рискует стать объектом атак, а внутренний экстремизм и недоверие к демократическим институтам превратились в его уязвимое место. Для Путина же не было бы ничего лучше, если бы ему удалось превратить ЕС в ад на земле».
Итальянское антидопинговое агентство дисквалифицировало бойца женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мару Борелло за употребление и распространение допинга и наркотических веществ.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT рассказал, почему украинский лидер Пётр Порошенко заявил о «победе» над Россией в связи с ассоциацией между Украиной и ЕС.
Задержанный по подозрению в убийстве главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины, заявил врио лидера ДНР Денис Пушилин.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко, по мнению которого Киев «переиграл» Москву.
Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба выложил в своём Instagram фото с бывшим главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу, который ныне возглавляет национальную команду Турции.
Власти США намерены создать международную коалицию, которая будет заниматься отслеживанием судов, осуществляющих поставки в КНДР в обход санкций. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских вооружённых силах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала «расследование» The Bellingcat и The Insider, которое указывает на якобы связь россиян Александра Петрова и Руслана Боширова со спецслужбами.
На юге Казахстана на площади 5 тыс. квадратных метров горит цех по производству пластиковых окон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД республики Руслана Иманкулова.