ERR: эстонская разведка предупреждает, что Россия пытается разобщить ЕС и НАТО

00:32
В немецком Хемнице несколько человек госпитализированы из-за столкновения радикалов
В немецком городе Хемниц в результате столкновения «правых» и «левых» радикалов в больницы с травмами попали несколько человек.
00:17
СМИ: Глава МИД Канады отменила визит на Украину для поездки в Вашингтон
Глава МИД Канады Христя Фриланд отменила запланированный визит на Украину после того, как США и Мексика достигли договорённостей по торговому соглашению, которое заменит NAFTA.
00:02
«Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Тоттенхэму» на своём поле в третьем туре АПЛ
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от лондонского коллектива «Тоттенхэм Хотспур» в матче третьего тура Английской Премьер-лиги (АПЛ).
23:52
Глава ДСИ РФС ответил на критику судейства со стороны наставника «Крыльев Советов» Тихонова в матче с «Енисеем»
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров прокомментировал критические высказывания о судействе со стороны главного тренера самарских «Крыльев Советов» Андрея Тихонова после матча с «Енисеем».
23:51
Трамп распорядился приспустить флаг США до похорон Маккейна
Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаг страны до дня похорон сенатора Джона Маккейна.
23:35
Из-за взрыва пропана недалеко от статуи Свободы были эвакуированы 3,4 тысячи человек
Из-за взрыва трёх баллонов с пропаном с острова Либерти, где расположена статуя Свободы, эвакуировали 3,4 тыс. человек.
23:33
«Рома» сыграла вничью с «Аталантой» в матче второго тура Серии А
Футбольный клуб «Рома» сыграл на своём поле вничью с «Аталантой» в матче второго тура итальянской Серии А.
23:18
Путин назвал лес в Туве сказочным
Президент России Владимир Путин во время отдыха был впечатлён красотой леса в Туве.
23:17
Футболист «Вольфсбурга» заявил о нежелании носить радужную капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ
Хорватский полузащитник немецкого футбольного клуба «Вольфсбург» Йосип Брекало отказался надевать капитанскую повязку радужной расцветки в поддержку ЛГБТ-сообщества.
23:01
Глава МИД Канады направляется в Вашингтон после сделки США и Мексики
Глава МИД Канады Христя Фриланд 28 августа отправится с визитом в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры с США по торговле.
22:54
Павлюченкова проиграла Петерсон и не смогла выйти во второй круг US Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от шведки Ребекки Петерсон в матче первого круга турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
22:44
Маккейн в прощальном обращении призвал не прятаться за стенами
Друг и бывший советник американского сенатора Джона Маккейна Рик Дэвис представил прощальное обращение политика к нации. Текст приводит на своём сайте телеканал NBC News.
22:43
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Леганес» на правах аренды
Мадридский футбольный клуб «Реал» отдал украинского голкипера Андрея Лунина в аренду в «Леганес».
22:29
Четырёхкратный чемпион НБА Джинобили завершил карьеру в 41 год
Аргентинский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Эмануэль Джинобили решил завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 41 года.
22:26
Москалькова вновь призвала Киев обменяться задержанными рыбаками
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинскую коллегу Людмилу Динисову содействовать обмену украинцев с судна ЯМК-0041 на россиян с траулера «Норд».
22:19
СМИ: «Севилья» готова предложить «Спартаку» €20 млн за Промеса
Испанский футбольный клуб «Севилья» готов приобрести голландского полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса за €20 млн.
22:10
Макарова обыграла Уотсон в первом круге US Open
Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над представительницей Великобритании Хезер Уотсон в матче первого круга турнира Большого шлема US Open, проходящего в Нью-Йорке.
21:57
Мирей Матьё выступит на фестивале «Спасская башня»
Легендарная французская певица Мирей Матьё прилетела в Москву, чтобы вновь выступить на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».
21:51
Ефимова рассказала о разнице между тренировками в России и США
Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию россиянка Юлия Ефимова поделилась мнением о различиях в тренировочных процессах в России и США.
21:42
Посол Украины прокомментировал ситуацию с блокировкой Венгрией заседания комиссии Украина — НАТО
Заседания специальной комиссии Украина — НАТО на министерском уровне по-прежнему заблокированы Венгрией. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил посол Украины при альянсе Вадим Пристайко.
21:40
В Волгоградской области прооперировали женщину, чей сын расклеивал объявления с призывом найти лекарство
В Волгоградской области провели операцию 41-летней Светлане Сидоровой, чей 12-летний сын расклеивал объявления с призывом найти лекарство. Об этом сообщает kp.ru.
21:30
Россиянка Вихлянцева потерпела поражение в первом круге US Open
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла представительнице США Вани Кинг в матче первого круга турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
21:26
В Испании около 50 беженцев на резиновой лодке причалили к пляжу с туристами
В Испании порядка 50 беженцев на резиновой лодке причалили к побережью Коста-де-ла-Лус на глазах у десятков туристов.
21:21
Главный тренер «Крыльев Советов» Тихонов раскритиковал судейство после матча РПЛ с «Енисеем»
Наставник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов прокомментировал работу бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (0:1).
21:17
Ростуризм предупредил о наводнениях в индийском штате Керала
Ростуризм предупредил о ливнях и наводнениях в индийском штате Керала, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу агентства.
21:16
В Карачаево-Черкесии начали проверку после обнаружения тела пропавшей 30 лет назад альпинистки
В Карачаево-Черкесии организовали проверку после обнаружения тела альпинистки Елены Базыкиной, пропавшей 30 лет назад на Эльбрусе. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на СУ СК России по региону.
21:13
Пользователи Instagram в США и Европе сообщили о сбоях в работе приложения
Пользователи из ряда городов США и Европы жалуются на сбои в работе социальной сети Instagram.
21:05
МИД ФРГ: ЕС необходимы добрососедские отношения с Россией в долгосрочной перспективе
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз нуждается в добрососедских и доверительных отношениях с Россией в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.
20:56
Российский теннисист Хачанов вышел во второй круг US Open
Россиянин Карен Хачанов одержал победу в трёх сетах над испанским теннисистом Альбертом Рамосом-Виньоласом в матче турнира Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке.
20:46
В сети опубликовали видео, на котором футболист «Манчестер Сити» Агуэро курит кальян с 18-летней моделью
В сети появился ролик, на котором аргентинский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» курит кальян в компании 18-летней модели.
20:45
Меркель обсудила с Трампом Сирию и Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ряд вопросов, включая ситуации в Сирии и на Украине, сообщили в пресс-службе правительства Германии.
20:42
Трое граждан Кубы задержаны при попытке пересечь российско-финляндскую границу
В Ленинградской области задержали троих граждан Кубы, пытавшихся пересечь границу с Финляндией, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по региону.
20:37
В Севастополе заявили о росте турпотока на 19%
В Севастополе сообщили о росте турпотока на 19% по сравнению с 2017 годом, передаёт kp.ru.
20:35
В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале сентября
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что в начале сентября в Москве ожидается тёплая погода.
20:26
Первая ракетка мира Халеп стала автором исторического антирекорда в теннисе
Первая ракетка мира румынка Симона Халеп не смогла выйти во второй круг турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке, потерпев поражение от эстонской теннисистки Кайи Канепи.
20:22
В РСТ оценили рост спроса на круизы в Арктику и Антарктику среди россиян
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин оценил рост спроса на круизы в Арктику и Антарктику среди россиян.
20:21
Эксперт оценил предложение Минэкономразвития разделить Россию на макрорегионы
Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложение Минэкономразвития разделить Россию на 14 макрорегионов.
20:19
МИД России: решение об ответных санкциях против США примет президент
Решение об ответных санкциях в отношении Соединённых Штатов будет принято президентом России. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
20:18
Крымский омбудсмен рассказала о состоянии задержанных за браконьерство украинских моряков
Крымский омбудсмен Людмила Лубина рассказала о состоянии задержанных за браконьерство украинских моряков, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на её пресс-службу.
20:16
Эксперт прокомментировал заявление Макрона о необходимости сотрудничества ЕС и России
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сотрудничества Евросоюза и России.
20:07
В Росстате сообщили о снижении средней цены на бензин в июле на 0,2%
По данным Росстата, средние цены на бензин в России в июле на 0,2% ниже, чем в июне.
20:03
Американские СМИ обратили внимание на невызов Акинфеева в сборную России по футболу
В американских СМИ обратили внимание на невызов голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России по футболу на матчи против Турции и Чехии.
19:58
Посол Украины при ЕС заявил о согласовании условий получения €1 млрд финансовой помощи
Украина согласовала с Евросоюзом условия получения макрофинансовой помощи в размере €1 млрд и намерена в ближайшее время подписать соответствующее соглашение. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
19:55
Эксперт прокомментировал изменения в составе сборной России по футболу
Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с ФАН прокомментировал изменения в составе сборной России.
19:51
Российские учёные намерены провести на МКС исследование о происхождении ураганов
Российские учёные планируют провести на Международной космической станции эксперимент «Конвергенция» по исследованию происхождения атмосферных катастроф.
19:48
Баскетболист «Орландо» Мозгов не сможет помочь сборной России в матчах квалификации чемпионата мира
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов не сможет принять участие в матчах квалификационного турнира чемпионата мира.
19:40
В МИД заявили, что экономический и военный блоки России готовят ответ на санкции США
Экономический и военный блоки России готовят ответ на новые санкции США в отношении российской стороны. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
19:30
Путин прибыл в Новосибирск
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Новосибирск, где, как ожидается, примет участие в пленарном заседании «Технопрома-2018».
19:29
«Енисей» обыграл «Крылья Советов» в матче пятого тура РПЛ
Красноярский футбольный клуб «Енисей» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:26
Режиссёр Соррентино приедет на фестиваль «Послание к человеку» в Петербург
Режиссёр Паоло Соррентино приедет на международный фестиваль «Послание к человеку» в Санкт-Петербург, сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.