ERR: эстонская разведка предупреждает, что Россия пытается разобщить ЕС и НАТО

Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран рассказал, что его ведомство уже неоднократно докладывало об опасных действиях России, которая пытается «разрушить единство Европейского союза и НАТО». Он также призвал западных союзников обращать больше внимания на эти аспекты, чтобы сообща противостоять влиянию Москвы в Европе, сообщает ERR.

Россия пытается разрушить единство Европейского союза и НАТО. Если это удастся, то это будет представлять непосредственную угрозу для Эстонии, заявил глава Департамента внешней разведки Микк Марран в интервью Postimees.

«В интересах безопасности Эстонии, чтобы влияние Кремля на наших союзников не принесло успеха. Мы должны привлекать внимание к этой теме служб разведки западных стран и широкой общественности», — подчеркнул Марран. Он рассказал, что Департамент внешней разведки неоднократно обращал внимание на действия России в Европе.

«Мы говорили об этом в двух наших последних публичных отчётах. Мы подробно описали, как Россия использует европейских политиков в качестве агентов влияния, и я рад, если эта тема порождает дебаты, потому что, как я уже сказал, это лучшее оружие в борьбе с попытками оказать влияние», — отметил Марран.

По словам Маррана, западные политики обращают меньше внимания на эти действия России, чем на идущие с её стороны информационную войну или кибератаки: «Наша задача — привлечь внимание союзников ко всем аспектам действий России».

Дата публикации 27 августа 2018 года.