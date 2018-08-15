CNBC: роcсийское вмешательство Эстонию не беспокоит — её граждане соблюдают кибергигиену

В Эстонии не опасаются кибератак, вмешательств в выборы и других преступлений в киберпространстве, заявила в интервью американскому телеканалу CNBC президент республики Керсти Кальюлайд. По словам Кальюлайд, в Эстонии уверены в надёжности защиты своих электронных сервисов.

В Эстонии не опасаются кибератак, вмешательств в выборы и других преступлений в киберпространстве, заявила в интервью американскому телеканалу CNBC президент республики Керсти Кальюлайд.



На сайте телеканала отмечается, что в стране создана широкая сеть, которая позволила сделать 99% услуг для населения электронными. В частности, в сфере здравоохранения все счета за услуги представлены онлайн, онлайн выписываются 99% рецептов и 99% данных о здоровье пациентов хранятся в электронном виде.



Однако в Эстонии не считают, что обширные электронные сети страны уязвимы для кибератак, в том числе совершаемых в соседней России. Так, президент страны отметила, что в Эстонии обеспокоены даже меньше, чем в других странах, так как уверены в надёжности защиты своих электронных сервисов.



«Кроме того, наши граждане придерживаются высокой степени кибергигиены», — отметила Кальюлайд.



При этом для того чтобы защитить свои базы данных от кибератак, Эстония создала несколько небольших баз данных вместо единой правительственной базы. Также страна разместила эти базы за пределами государства, сделав их своего рода «посольствами», сообщает CNBC.



«Мы даже заключили договор с Люксембургом о создании цифрового посольства с данными. Надёжная копия информационной системы с данными эстонцев находится в Люксембурге и эти техника и оборудование пользуются правами посольства. Это эстонская территория, как любое потенциальное посольство», — заявила Кальюлайд.



Президент также отметила, что переход к электронному оказанию услуг вызван тем, что это «просто дешевле, проще и люди сочли это удобным», пишет CNBC.