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Deutsche Welle выяснил, готова ли Германия к кибервойне

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Чуть ли не каждую неделю хакеры атакуют объекты в Германии: при этом следы якобы часто ведут в Россию, Китай и Северную Корею, сообщает Deutsche Welle. Задача лучше защитить страну от хакерских атак стоит перед командным центром немецких кибервойск (CIR). «Вот только готово ли это подразделение бундесвера к кибервойне?» — ответ на этот вопросом попыталась найти журналистка телеканала.
Deutsche Welle выяснил, готова ли Германия к кибервойне
Reuters

Германия уже давно столкнулась с угрозой кибератак. В частности, хакерам удалось проникнуть в хорошо защищённые информационные сети не только крупных немецких концернов, но и правительства ФРГ, пишет в статье на сайте Deutsche Welle Суми Сомасканда.

При этом новые инциденты регистрируются в Германии практически каждую неделю: «часто следы ведут в Россию, Китай и Северную Корею». Эксперты же уверены, что киберугроза только продолжит расти, отмечает журналистка немецкого телеканала.

«Готов ли бундесвер к кибервойне?» — задаётся вопросом Суми Сомасканда.

Задача лучше защитить Германию от кибератак стоит перед командным центром немецких кибервойск (CIR). Финансовые проблемы бундесвера и «нехватка хорошего персонала», однако, усложняют процесс усиления кибербезопасности в стране, констатирует автор статьи.

Набор персонала — одна из главных проблем командного центра кибервойск бундесвера, продолжает журналистка Deutsche Welle.

«К 2021 году CIR должен достичь максимальной работоспособности. Пока же неясно, как бундесвер намерен набрать необходимый для этого персонал. Дело в том, что за малочисленных специалистов на свободном рынке труда Министерству обороны приходится бороться с другими министерствами и компаниями технологической отрасли с их более привлекательными предложениями», — поясняет Сомасканда.

Впрочем, куда более серьёзные опасения у руководства бундесвера вызывает размер военного бюджета Германии. Несмотря на то что Берлин планирует увеличить расходы на армию в 2019 году до €42,9 млрд — это на €4 млрд больше, чем в 2018 году, — даже министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен посчитала эту сумму недостаточной, подчёркивает автор статьи.

«В настоящий момент непонятно, хватит ли дополнительно выделенных денег, чтобы восполнить зияющие пробелы с оснащением и боеготовностью бундесвера, — отмечает журналистка Deutsche Welle Суми Сомасканда. — А тем временем перед CIR стоит сложная задача повысить свою квалификацию, подготовиться к кибервызовам будущего и защитить существующие информационные системы от растущего и становящегося всё более сложным спектра угроз».

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