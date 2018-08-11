ERR: эстонские депутаты хотят укрепить границу с Россией ускоренными темпами — за 4 года
Восточная граница должна быть построена за четыре года — так считают в правовой комиссии Рийгикогу. Депутаты поручили гендиректору Департамента полиции и погранохраны подготовить список юридических нюансов, которые не позволяют ускорить процесс.
Проект восточной границы вызывает множество вопросов. Но теперь обсуждение его стоимости в размере 250 миллионов евро отошло на второй план. Правовая комиссия Рийгикогу предложила сократить время строительства до четырёх лет.
Ссылки по теме
-
ERR: выпущенная по ошибке боевая ракета в Эстонии с вероятностью 95% попала в болото
-
ERR: информация о случайном запуске боевой ракеты дошла до эстонских ВВС не сразу
-
ERR: МВД Эстонии не пойдёт на «технический компромисс» — Россия слишком опасна
-
ERR: на обустройство и содержание границы с Россией Эстония потратит €320 млн