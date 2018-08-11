ERR: эстонские депутаты хотят укрепить границу с Россией ускоренными темпами — за 4 года

Проект модернизации границы с Россией вызывает в Эстонии множество вопросов. Однако проблема стоимости, которая уже выросла в несколько раз по сравнению с первоначальными расчётами, постепенно отходит на второй план, передаёт ERR. Правовая комиссия Рийгикогу призывает принять все меры, чтобы сократить время строительства до четырёх лет, невзирая на затраты.

Восточная граница должна быть построена за четыре года — так считают в правовой комиссии Рийгикогу. Депутаты поручили гендиректору Департамента полиции и погранохраны подготовить список юридических нюансов, которые не позволяют ускорить процесс.

Проект восточной границы вызывает множество вопросов. Но теперь обсуждение его стоимости в размере 250 миллионов евро отошло на второй план. Правовая комиссия Рийгикогу предложила сократить время строительства до четырёх лет.

ЯАНУС КАРИЛАЙД, председатель правовой комиссии Рийгикогу: Мы сделали предложение гендиректору Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру в течение дня подготовить пояснительную записку с перечнем всех правовых аспектов и проблемных мест, на которые тратится время подрядчика. Теперь мы ждём это письмо. Тогда мы сможем взять инициативу на себя и ускорить процесс.

Вахер в свою очередь поясняет, что граница нуждается в срочной модернизации, поскольку в нынешних условиях нарушителей удаётся ловить уже после их незаконного проникновения в Эстонию. А каждый подобный инцидент обходится государству в сотни тысяч евро.

ЭЛЬМАР ВАХЕР, гендиректор Департамента полиции и погранохраны: Если мы посмотрим на 2015 — 2016 годы, у нас было очень много расследований, где мы расследовали уголовные дела группировок, которые занимались контрабандой. И контрабанда — это не только сигареты и топливо, это и люди, например, в то время были вьетнамцы. Если мы посмотрим, сколько стоит одно расследование, то оно обходится государству приблизительно в полмиллиона евро.

По мнению Карилайда, расходы на строительство восточной границы частично должен покрыть Евросоюз.

Дата выхода в эфир 08 августа 2018 года.