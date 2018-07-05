ERR: на обустройство и содержание границы с Россией Эстония потратит €320 млн

До 2026 года Эстония потратит около €320 млн на сооружение инфраструктуры и системы технического мониторинга эстонско-российской государственной границы. Как передаёт ERR, оборудованная по последнему слову техники граница с Россией будет помогать пограничникам в режиме реального времени фиксировать любую деятельность вблизи линии границы и реагировать на все связанные с границей инциденты.
По данным МВД Эстонии, стоимость сооружения инфраструктуры и системы технического мониторинга эстонско-российской государственной границы в течение 11 лет ориентировочно составит €250,3 млн. Как передаёт ERR, расходы по техническому уходу и общему содержанию до 2026 года обойдутся в дополнительные €70 млн.
По оценкам экспертов, стоимость сооружения восточной границы в ценах 2017 года составит €188—194 млн, что соответствует прогнозу, представленному в феврале этого года, однако рост цен в строительстве и удлинившийся на шесть лет строительный период могут повысить стоимость строительства границы ещё примерно на €62 млн. Также следует учесть, что окончательная стоимость строительства пограничной инфраструктуры сформируется по результатам тендеров.
МВД предлагает правительству одобрить финансирование строительства и содержания восточной границы в полном объёме и считать строительство восточной границы Эстонии стратегической инвестиционной необходимостью, рассматривать её как приоритет на бюджетный период ЕС на 2021—2028 годы и сформировать позицию правительства относительно проектов, направленных на фонды ЕС.
Оборудованная по последнему слову техники граница с Россией должна была быть обустроена — по первоначальным планам — уже к 2019 году, однако на сегодня из 136 км линии границы частично оснащены всем необходимым для технического мониторинга опытные участки протяжённостью 3,5 км. Системы технического мониторинга на границе будут помогать пограничникам в режиме реального времени фиксировать любую деятельность вблизи линии границы и реагировать на все связанные с границей инциденты.
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