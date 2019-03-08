Депутаты Франции и Германии предостерегают: без военного сотрудничества Европа станет игрушкой в чужих руках

Европе необходимо более интенсивное сотрудничество не только в экономике, но и в военной сфере, считают французские и немецкие депутаты. В совместной статье для Frankfurter Allgemeine они призывают европейские страны принять этот вызов и усиленно работать над общей обороной и безопасностью — в противном случае Европа быстро станет игрушкой в руках третьих сил.

Европа должна объединять усилия не только в экономике, но и в военном отношении — в противном случае она станет игрушкой в руках третьих сил. К такому выводу пришли десять депутатов французской Национальной ассамблеи и немецкого бундестага, написавшие совместную статью, опубликованную газетой Frankfurter Allgemeine.

По их мнению, европейские государства сейчас находятся на перепутье, и если они не смогут организоваться в единый коллектив и выступить на международной арене с общей оборонной стратегией, то в будущем превратятся в игрушку в руках держав, которые уже сегодня ведут агрессивную внешнюю политику и увеличивают своё превосходство. За три месяца до европейских выборов не только партиям, но и гражданам Европы пора осознать масштабы вызова, перед лицом которого они оказались, призывают французские и немецкие депутаты.

В настоящий момент происходит перераспределение баланса сил. Это стало отчётливо видно на прошедшей не так давно Мюнхенской конференции по безопасности. Международная система пошатнулась под воздействием со стороны новых игроков, стремящихся увеличить своё влияние, а также из-за внешней политики администрации американского президента.

При этом в связи с новыми российскими ракетами средней дальности для Европы образовалась угроза, требующая предпринять совместные действия для обеспечения полной безопасности. К ключевым интересам Европы относится продолжение работы таких международных договоров, как ДРСМД и ядерное соглашение с Ираном, способствующих стабильности и укреплению международного контроля над вооружениями.

Международная безопасность — это основа для совместного решения глобальных задач, таких как проблемы изменения климата или цифровая революция, пишут депутаты Франции и Германии в статье Frankfurter Allgemeine. Между тем армии и промышленность рискуют попасть в зависимость от технологий, поэтому сотрудничество — это уже не один из возможных вариантов, а непременное и обязательное условие, подчёркивают авторы статьи. Ни одно государство ЕС не может в одиночку обеспечить необходимые мощности для своей обороны. К тому же, по оценкам Еврокомиссии, за счёт недостаточного сотрудничества в сфере обороны и безопасности в странах ЕС ежегодно возникают неизбежные расходы на сумму порядка €30 млрд.

Благодаря инициативам Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона Европа уже подготовилась к грядущим задачам. Совместная политика обороны и безопасности развивается за счёт различных совместных мероприятий. Наряду с Европейским оборонным фондом создана структура постоянного сотрудничества PESCO, которая стремится к лучшему координированию действий военных и общему развитию кибернетических сил, опираясь на помощь повышенного оборонного бюджета. Подкрепляя свой тезис, депутаты двух стран перечисляют ещё ряд конкретных проектов, основанных на сотрудничестве европейских государств.

В то же время авторы статьи подчёркивают, что европейское сотрудничество в сфере обороны должно не конкурировать с НАТО, а развиваться с целью укрепить альянс. Франция и Германия уже распознали масштабы вопроса обороны, утверждают депутаты этих стран. Оба государства начали усиленно инвестировать в основы будущего сотрудничества. Так, планируется совместное создание будущей боевой авиационной системы Future Combat Air System, а также разработка новой модели танка. В будущем эти системы должны обеспечивать военную безопасность Европы на суше и в воздухе, отмечается в статье.

Однако этого недостаточно: необходимо работать над новыми проектами, гарантирующими Европе автономию, дееспособность в стратегическом отношении и само её существование, призывают французские и немецкие политики. Нужны амбициозные программы по освоению космоса и разработка европейских ракет-носителей. Подобные проекты можно осуществить только при равноправном и планомерно соблюдаемом партнёрстве, сознательно признающем определённую взаимозависимость.

Для этого необходимо преодолеть концентрацию на собственных национальных интересах и мыслить в масштабах Европы, призывают депутаты двух стран. Вполне законно, если государства потребуют долю, соответствующую их вкладу в совместные программы, однако такой образ мысли не должен ограничивать экономическую производительность Европы.

Европейцы сейчас более, чем когда-либо, заинтересованы в совместном поиске ответов на угрозы для континента, уверяют депутаты Германии и Франции. Чтобы и дальше играть сильную и самостоятельную роль на мировой арене, необходимо принять вызов и наладить более интенсивное европейское сотрудничество, заключают политики в статье Frankfurter Allgemeine.