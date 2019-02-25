Le Figaro: Европе пора взять свою безопасность в собственные руки

Прошедшая Мюнхенская конференция констатировала разрыв межатлантических связей и крах прежнего мирового порядка, основанного на союзничестве США и Европы, отмечает обозреватель Le Figaro Николя Бавере. В сложившейся ситуации европейцам не стоит надеяться на возвращение США к лидерству над свободным миром и необходимо самим найти способ обеспечить собственную безопасность, предупреждает автор статьи.

«Атлантический альянс превратился в атлантический мезальянс», и последняя Мюнхенская конференция по безопасности это подтвердила, — отмечает обозреватель Le Figaro Николя Бавере. «Созданная в 1963 году как храм служения НАТО, сегодня она (конференция — ИноТВ) стала его мавзолеем, увековечив распад мирового порядка и разрыв межатлантических связей», — пишет автор.

Символом разрыва между «двумя берегами Атлантики» стало «лобовое столкновение» Ангелы Меркель и Майка Пенса, считает журналист. Несмотря на то, что с 1949 года Германия была «самым преданным союзником США», обязанным Америке своим возрождением и объединением, канцлер ФРГ в своей речи резко раскритиковала внешнеполитический курс Дональда Трампа и не жалела аргументов в поддержку многостороннего сотрудничества.

В то же время Пенс, помня о «катастрофическом» саммите в Польше, «узаконившем» изоляцию США на Ближнем Востоке, отчитывал союзников за их позицию по Ирану и уровень расходов на оборону, «прибегая к риторике, достойной времён Варшавского договора». Как подчёркивает автор статьи, речь американского вице-президента была встречена «ледяным молчанием».

«Делать ставку на возвращение Соединённых Штатов к благонамеренному лидерству над свободным миром — большая иллюзия», — уверен Бавере. По его убеждению, Америки образца 1945 года больше нет. И это будет иметь серьёзные последствия для Европы, «столкнувшейся со стратегическим вакуумом в минуту, когда угрозы для её безопасности рождаются вновь». Такими угрозами автор считает Китай, использующий свою «тоталитарно-капиталистическую» модель для приобретения контроля над европейскими активами стратегического значения, а также Россию, восстанавливающую свой «грозный» военный арсенал и поддерживающую популистские движения в Европе.

«Перед лицом этих угроз Европа оказалась безоружной», — считает Бавере. Ни принцип незыблемости границ, ни ядерная расстановка сил не могут служить для Европы опорой после того, как Россия «нарушила эти принципы», утверждает автор статьи: первый — в Крыму и Донбасе, второй — разместив «запрещённые РСМД ракетные комплексы» SSC-8 в Европе и «вынудив США выйти» из договора РСМД. Однако и рассчитывать на поддержку США, всячески подчёркивающих, что их обязательства по отношению к союзникам не более, чем фикция, Европа не может.

Это не оставляет Старому Свету другого выбора, кроме как «защищать свои ценности, также как и свою экономическую модель, обеспечив себя собственными средствами безопасности», отмечает автор. «Она должна мыслить о себе и постепенно превращаться в политическую державу и стратегического игрока», — пишет Бавере. При этом идея европейской армии остаётся «химерой» до тех пор, пока у стран континента отсутствует общее мышление и видение, а также согласие в отношении основных интересов.

Всё это не мешает европейцам выстраивать собственную стратегию безопасности, опираясь на мощь свой армии, опыт совместных военных операций, образование, военную промышленность и исследования в области искусственного интеллекта, а также используя средства из фондов ЕС в размере €13 млрд, полагает автор. Основными приоритетами этой стратегии, по мысли журналиста, должны стать борьба с терроризмом, защита важнейших инфраструктурных объектов, контроль над границами, а также космическая и цифровая безопасность.

Автор предлагает европейцам заново создать атлантический альянс, назначив его приоритетом «сдерживание» России, при этом «не попадая в ловушку» развёртывания новых ракетных комплексов в Европе. Кроме того, обозреватель считает необходимым создание «альянса демократий, выступающих за многосторонний подход в сфере разоружения, торговли, борьбы с глобальным потеплением, который объединил бы Европу, Индию, Японию, Канаду, Мексику и колумбию, Австралию и Новую Зеландию».

«Угрозы, нависшие над демократией, призывают европейских лидеров и граждан к тому, чтобы вновь взять всё в свои руки. Все должны принять необходимость вновь вкладывать силы в вопросы безопасности, но ещё и принять на себя политическое и нравственное обязательство защищать свободу», — заключает обозреватель Le Figaro.