Эксперт Focus уличил Макрона в непонимании проблем Евросоюза

Эммануэль Макрон не понимает, в чём заключаются проблемы Евросоюза, считает профессор экономики и депутат Европарламента Бернд Лукке. В адресованном президенту Франции письме, опубликованном в журнале Focus Online, он пишет, что одни «новые» идеи Макрона на самом деле давно прописаны в европейских законах, а другие не объединяют Европу, а, напротив, раскалывают Евросоюз.

Бернд Лукке, основавший партию «Альтернатива для Германии» и покинувший её ряды в 2015 году, считает, что Эммануэль Макрон не понимает, в чём заключаются проблемы Евросоюза. Профессор экономики и действующий депутат Европарламента от партии евроскептиков «Либерально-консервативные реформаторы» написал в ответ французскому президенту собственное письмо, опубликованное немецким журналом Focus Online.

В первую очередь, эксперт издания обратил внимание на то, что Макрон призывал к европейскому единству, но всегда говорил о Европе, а не о ЕС, перебивающемуся от кризиса к кризису. По мнению Бернда Лукке, президент Франции совсем не понял, в чём состоят проблемы ЕС, и выступил с предложениями, которые заведомо не будут работать. Это касается, к примеру, миграционной политики. Так, Макрон предложил создать европейское ведомство по приёму беженцев, однако общее европейское регулирование по данному вопросу есть уже давно, и Франция, как и другие страны, должна его соблюдать.

Проблема не в общих правилах, а в распределении беженцев. По этому поводу Макрон ничего не сказал — а именно эту проблему ЕС не может решить на протяжении более чем трёх лет. Нынешнее распределение нельзя назвать справедливым, потому что большинство беженцев принимают государства на юге Европы. Если же подразумевается, что новое европейское ведомство должно определять, сколько мигрантов и в какую страну направить, с этим не согласится ни одна страна ЕС, а Италия, Австрия и вся Восточная Европа будут резко против. Подобные предложения раскалывают ЕС, а не объединяют Европу, предостерегает евродепутат.

С его точки зрения, ЕС не должен обещать принять больше беженцев, чем готовы взять входящие в него страны. Только так, не обременяя государства ЕС сверх меры, можно сохранить единство Европы, считает Бернд Лукке.

Кроме того, Макрон требовал создания общеевропейской пограничной полиции — но уже давно существует Frontex, контролирующий внешние границы ЕС вместе с пограничными подразделениями соответствующих стран Евросоюза.

Также президент Франции заявил о намерении реформировать политику конкуренции и торговую политику, и сама по себе идея хороша, однако от его конкретных предложений можно только схватиться за голову, пишет депутат Европарламента в журнале Focus. Макрон предлагает штрафовать предприятия или закрывать их, если они не соответствуют стандартам защиты данных и окружающей среды или нечестно платят налоги. Однако всё это и так давно прописано в законе. Следить за тем, чтобы эти законы выполнялись, — в этом состоит задача правительства и президента, подчёркивает эксперт.

В предложении установить минимальную европейскую зарплату в соответствии с условиями каждой отдельной страны Бернд Лукке вообще не видит смысла, потому что зарплата не может быть одинаковой по всей Европе и одновременно учитывать обстановку в каждой из стран. Франции профессор экономики посоветовал взять в этой сфере пример с Германии. Впрочем, он оставил за французским президентом право пойти иным путём — но посоветовал не забывать о наличии «жёлтых жилетов», которые могут оказаться недовольны.

Помимо этого, автор адресованного Макрону письма уверен, что без евро кризис финансового капитализма удалось бы перенести намного лучше, потому что евро сделал ЕС не сильнее, а уязвимее. Кризис евро привёл к высокой безработице и тяжёлым потерям дохода на юге Европы и усугубился за счёт отсутствия дисциплины в вопросе новых задолженностей.

Также Бернд Лукке не понимает, для чего нужен европейский договор об обороне и безопасности в духе НАТО, если альянс уже существует. Должен ли ЕС стать военной силой по примеру США, и будет ли ядерное оружие Франции играть решающую роль в этом образовании? Или радеющий за Европу Макрон в этом отношении останется националистом?

Кроме того, лидер Франции призвал к созданию европейского агентства по защите демократии, но непонятно, каким образом оно должно функционировать и что именно должно входить в его обязанности. Предложение Макрона по развитию Африки депутат Европарламента охарактеризовал как наивное, подчеркнув, что проблемы континента нельзя решить при помощи одних лишь инвестиций. Франция уже однажды не справилась с такими проблемами Африки, как плохое управление, коррупция, традиции, жара, засуха, болезни и племенные конфликты: в бывших французских колониях дела обстоят не лучше, чем в других африканских странах.

Само же письменное послание Макрона, опубликованное накануне многими европейскими изданиями, Бернд Лукке считает необходимым подвергнуть проверке на демократию. По его мнению, лидер Франции обманывает избирателей, подсовывает им решения, которых нет, и выдаёт за нечто новое вещи, которые уже давно существуют и работают. Всё это вовсе не похоже на демократию, подчёркивает эксперт немецкого журнала Focus Online. Макрону он советует не предаваться иллюзиям, а заслужить себе авторитет честностью и реалистическим подходом к решению проблем, потому что только так для ЕС может появиться новое начало.