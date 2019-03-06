Daily Telegraph: Макрон стал для ЕС опаснее брексита

Французский президент Эммануэль Макрон представляет для ЕС большую угрозу, чем брексит, пишет британская газета The Daily Telegraph. Своими призывами к Европе разных скоростей и европейскому возрождению лидер Франции объявляет войну бедным и менее развитым странам ЕС, что только усугубит раскол внутри блока и может привести к «хаотическим» последствиям.

«Эммануэль Макрон сейчас представляет для ЕС большую опасность, чем брексит», — пишет британская газета The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, пылкий сторонник Европы президент Франции Эммануэль Макрон в своей статье, опубликованной во многих газетах по всему континенту, изложил своё видение будущего ЕС, которое ещё больше усугубит разногласия между западными и восточными странами блока.

Макрон, как и прежде, обрушился на брексит и «ложь» его сторонников, но его реальной целью стала на Великобритания, а страны Восточной Европы, присоединившиеся к ЕС в 2004 году, уверяет британская газета. Призыв французского президента к «европейскому возрождению» — это «объявление войны» странам, вступающим в ЕС, и призыв к созданию элитной группы более богатых западных государств еврозоны, которая будет поочерёдно возглавляться Парижем и Берлином, пишет The Daily Telegraph.

Угроза, которую брексит представлял для ЕС, давно нейтрализована кропотливо сформированным единством 27 стран Европы и болезненными переговорами о «разводе». Однако теперь Макрон сдёрнул полог со старых проблем и призвал к созданию Европы многих скоростей в стремлении отвлечь внимание от протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Самого себя он при этом преподнёс как поборника нового реформированного ЕС, возглавляемого Францией и существующего для Франции, уверяет британская газета.

Майские выборы в Европейский парламент уже называют битвой за душу Европы между проевропейскими и националистическими силами. Теперь масла в огонь подлил Макрон. В результате он рискует вызвать яростное сопротивление со стороны стран, отвергающих его европейский выбор или идею членства в ЕС «второго класса». Предложения лидера Франции по развитию Европы разных скоростей и созданию «концентрических кругов» в Польше, Венгрии и Чехии воспринимаются как уловка с целью отодвинуть их на более низкий уровень в составе ЕС.

По версии Макрона, ядро ЕС должны составить более богатые западные страны, стремящиеся к тесной интеграции. Именно они будут наиболее влиятельными — не в последнюю очередь благодаря тому, что внесут львиную долю средств в бюджет Евросоюза. Вокруг этой элитной группы должны расположиться такие не входящие в зону евро страны, как Дания, а также менее развитые и не столь богатые страны Восточной Европы, которые могут не разделять «европейские ценности» Брюсселя.

С точки зрения Макрона, Великобритания сможет занять подобающее ей место на третьем внешнем круге стран, не входящих в ЕС, но поддерживающих тесные отношения с Брюсселем. Однако идея Европы разных скоростей противоречит позиции новых восточных стран-членов ЕС, считающих подобный подход грубо игнорирующим идею союза равных.

Как отмечает британская газета, решения в ЕС принимаются на основании консенсуса между всеми странами Евросоюза. При этом много усилий прилагается для того, чтобы избежать публичного поражения отдельных стран. Однако Макрон об этом забыл. По его мнению, некоторые из государств ЕС могут быть «более равными», чем другие, — а Франция, наряду с Германией, должна оказаться первой среди равных.

Его требования установить обязательные квоты по приёму мигрантов для Польши, Чехии и Венгрии или исключить их из Шенгенской зоны крайне спорны, отмечает издание. Потеря Шенгенского соглашения не помешает полякам, чехам и венграм использовать своё право на свободное передвижение, но восстановление пограничного контроля внутри Шенгенской зоны ЕС станет мощным символичным сигналом для стран, уже охваченных тревогой.

Как отмечается в статье, для Макрона может быть удобно предстать в роли спасителя Европы, особенно на фоне внутренних проблем во Франции. Между тем, на самом деле он поумерил свои проевропейские импульсы, настаивает издание. Так, французский лидер больше не упоминает о вопросе реформирования еврозоны и назначении министра финансов ЕС.

Возможно, Макрон прав, когда говорит, что «застывшая Европа» будет обречена на медленное развитие, признаёт автор статьи. Однако его призыв к европейскому возрождению рискует углубить разногласия в Евросоюзе и сыграет на руку евроскептикам по всей Европе в преддверии майских выборов.

Если из-за этого традиционные партии в Европарламенте начнут распадаться, это может привести к «остановке брюссельской машины с хаотическими последствиями для блока», предостерегает The Daily Telegraph.