УП: украинский МИД назвал «потаканием агрессору» визит французских политиков в Крым

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы французских политиков в Крым. Как пишет «Украинская правда», об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Осуществив несанкционированный визит на преступно аннексированную украинскую территорию*, французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, законодательство Украины», — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что они также действуют вопреки официальной позиции Франции, которая «решительно осуждает попытку аннексии Россией украинского полуострова».

«Расцениваем действия этих французских политиков как прямое потакание агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создания угроз безопасности в регионе Чёрного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированном Крымском полуострове», — отметили в МИД.

Министерство напомнило, что требует от всех иностранных граждан чётко соблюдать порядок въезда на «временно оккупированную территорию Украины» и выезда из неё.

«Нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины», — подчеркнули в ведомстве.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



