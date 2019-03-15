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УП: украинский МИД назвал «потаканием агрессору» визит французских политиков в Крым

Материал представлен в пересказе ИноТВ
МИД Украины решительно осудил поездку группы французских политиков в Крым. Как передаёт «Украинская правда», в ведомстве назвали данный визит «потаканием агрессору в его недопустимой политике экспансионизма».
УП: украинский МИД назвал «потаканием агрессору» визит французских политиков в Крым
Reuters
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы французских политиков в Крым. Как пишет «Украинская правда», об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.
 
«Осуществив несанкционированный визит на преступно аннексированную украинскую территорию*, французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, законодательство Украины», — заявили в министерстве.
 
В ведомстве отметили, что они также действуют вопреки официальной позиции Франции, которая «решительно осуждает попытку аннексии Россией украинского полуострова».
 
«Расцениваем действия этих французских политиков как прямое потакание агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создания угроз безопасности в регионе Чёрного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированном Крымском полуострове», — отметили в МИД.
 
Министерство напомнило, что требует от всех иностранных граждан чётко соблюдать порядок въезда на «временно оккупированную территорию Украины» и выезда из неё.
 
«Нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины», — подчеркнули в ведомстве.
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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