CNN: Россия высмеяла и раскритиковала США за новые «русофобские» законопроекты

Москва отреагировала на ряд резолюций в отношении российских властей, принятых палатой представителей конгресса США. Кремль назвал эту инициативу американских законодателей «русофобской» и связал её с предстоящей предвыборной кампанией 2020 года, передаёт CNN.

Между тем палата представителей приняла ряд законопроектов, направленных против России. Один осуждает аннексию* Крыма, другой касается убийства оппозиционного лидера, а третий нацеливается на финансы Владимира Путина. Не стоит и говорить, что в Кремле этому оказались не рады. С репортажем из Москвы Фред Пляйтген.

Россия обрушилась на США после того, как палата представителей приняла несколько резолюций, критикующих Кремль. В том числе предложение, призванное пролить свет на финансовое состояние Владимира Путина.

Российское государственное телевидение попыталось высмеять эти меры.

ОЛЬГА СКАБЕЕВА, ведущая передачи «60 минут»: Взбесившийся принтер с Капитолийского холма установил абсолютно новый рекорд, который заслуживает занесения в Книгу рекордов Гиннеса. Он принял четыре новых антироссийских закона за один день.

Москва как обычно осуждает США, но не критикует президента Трампа. Представители Кремля давно говорят, что, несмотря на обвинения о вмешательстве в выборы 2016 года, они считают, что американский президент хочет улучшить отношения, но конгресс связывает ему руки.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь Кремля: Это продолжающаяся недружественная такая оголтелая русофобская линия. Скорее это продолжение такой эмоциональной экзальтации, поэтому сейчас, конечно, мы не ожидаем каких-то трезвых оценок со стороны американских законодателей, потому что сейчас они находятся в плену этих эмоций.

Кремль начинает чувствовать себя неуютно из-за того, что демократы получили большинство в палате представителей. Пресс-секретарь Владимира Путина считает, что отношение к России будет ужесточаться в разгар предвыборного сезона 2020 года.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Разумеется, любой специалист, который мало-мальски знает новую и новейшую историю США, с лёгкостью спрогнозирует, что по мере приближения к президентским выборам накал русофобии будет только нарастать. Потому что русофобия всегда использовалась в качестве электорального инструмента в США, к нашему сожалению.

В ответ Москва идёт на конфронтацию с Америкой и её союзниками. Недавно Владимир Путин представил новое ядерное оружие, которое, по его словам, неспособны остановить оборонительные системы США. А на российском государственном телевидении дают клятву: даже если Путин покинет свой пост в 2024-ом, ничего не изменится.

ЮРИЙ АФОНИН, член КПРФ: Закончатся конституционные полномочия президента в 2024 году. Ну что, господа американцы или наши украинские друзья, вы что думаете, что курс изменится? Он будет ещё жёстче.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: И русские продолжают настаивать, что они хотят улучшить отношения с Соединёнными Штатами. И они полагают, что в результате выиграют и Москва, и Вашингтон. Но определённо складывается ощущение, что они теряют веру в способность Трампа добиться этого. Фред Пляйтген, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 марта 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).