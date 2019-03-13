1+1: суд Нидерландов решит судьбу скифского золота в июне

11 июня Апелляционный суд Амстердама должен решить, кому же достанется скифское золото: Украине или же вернётся обратно в Крым. Однако, как передаёт «1+1», какое бы решение ни принял суд, обе стороны будут обжаловать его в высших инстанциях.

Украина или всё-таки оккупированный Крым*? Кто из нас получит почти 600 экспонатов из коллекции скифского золота? Апелляционный суд Амстердама должен огласить решение 11 июня. Почти пять лет назад крымские музеи предоставили экспонаты для выставки в Нидерландах. Когда Россия аннексировала Крым, в 2016 году суд в первой инстанции постановил вернуть эти артефакты на Украину. Музеи оккупированного полуострова обжаловали это решение. Что именно будут решать судьи, мы спросим Наталью Фибрик. Наталья, добрый вечер, как проходили и начинались слушания, можно ли делать сейчас какие-либо прогнозы?

НАТАЛЬЯ ФИБРИК, корреспондент: Приветствую. Ну, 50 на 50. Примерно так можно описать ощущения участников слушаний, которые прошли сегодня. И представители Украины, и адвокаты крымских музеев уверены, что судьи должны вынести решение в их пользу.

ЕВГЕНИЙ НИЩУК, министр культуры Украины: Надеюсь на позитивное решение. Процесс был непростой, но команда наших советников, наших адвокатов работала вместе с нами очень слаженно.

Слушания длились целый день, от Украины на них присутствовала делегация чиновников и министр культуры Евгений Нищук. Были представители министерств юстиции, госинформполитики, представители украинских музеев. А вот от крымских музеев, в отличие от слушаний, которые проходили два года назад, в этот раз были только адвокаты. И это может сыграть против Украины, поскольку одним из аргументов крымских истцов было то, что Украина слишком политизирует процесс. Они ссылались на то, что как минимум на одного из судей это произвело впечатление. Он начал шутить о том, что, пока статус Крыма так и не определён, нужно оставить артефакты там. После этого украинская сторона сделала заявление, что речь идёт о юридическом, а не политическом решении.

СЕРГЕЙ ПЕТУХОВ, заместитель министра юстиции: Возвращение в Крым означает, что оно будет уничтожено, недоступно или перевезено в Россию и незаконно оставлено там, поэтому Украина будет делать всё возможное для того, чтобы украинское культурное наследие было доступно украинцам и всему миру.

Судьи взяли время на обдумывание до 11 июня, однако уже сейчас понятно, что, каким бы ни было решение, одна из сторон будет обжаловать его в высшей судебной инстанции.

МАРИЭЛЬ КОППЕНОЛ-ЛАФРОС, адвокат: Какое бы решение ни принял суд, одна из сторон будет подавать апелляцию в Верховный суд. Это полностью понятно благодаря сегодняшним слушаниям.

ЭМИНЕ ДЖАПАРОВА, первый заместитель министра информационной политики Украины: Их задача — растянуть этот процесс во времени и пространстве, показать, что они борются за своих и за то, чтобы вернуть эти артефакты в Крым.

НАТАЛЬЯ ФИБРИК: 11 июня уже не будет слушаний, только объявление приговора, после — рассмотрение уже следующей апелляции может длиться по меньшей мере год, чтобы наконец поставить точку в долгом деле по скифскому золоту.

Наталья, спасибо тебе. Наталья Фибрик из Амстердама о том, вернётся ли скифское золото на Украину.

Дата выхода в эфир 11 марта 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).