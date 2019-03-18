Корреспондент: Порошенко пообещал вернуть Крым Украине после выборов

12:18
По итогам протестов в Белграде задержали 18 человек
Полицейские задержали 18 человек по итогам антиправительственных выступлений в Белграде в минувшие выходные, сообщил директор полиции Владимир Ребич в эфире телеканала RTS.
12:13
Замглавы МИД России и Японии 21 марта обсудят проблему мирного договора
В МИД Японии сообщили, что заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Мори 21 марта в Москве проведут новый раунд переговоров по проблеме мирного договора.
12:06
Бивол нацелен получить объединительный бой в этом году
Российский боксёр, чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол, нацелен провести бой с одним из чемпионов мира по другим версиям уже в этом году.
12:03
В ЛНР рассказали о найденном в Донбассе оружейном тайнике
Сотрудники Генпрокуратуры самопровозглашённой Луганской народной республики заявили об обнаружении правоохранительными органами ЛНР тайника с боеприпасами у линии соприкосновения в Донбассе.
11:54
СМИ: «Локомотив-Кубань» подписал экс-баскетболиста сборной Украины Рэндла
Американский разыгрывающий Джером Рэндл, выступавший за сборную Украины на чемпионате Европы — 2015, подписал контракт с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».
11:54
Рухани предложил подать иск к властям США из-за санкций
Президент Ирана Хасан Рухани предложил подать иск к США из-за санкционной политики американских властей.
11:50
Красный Крест: второй по величине город Мозамбика на 90% уничтожил циклон
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что второй по величине город Мозамбика Бейра и его пригороды были на 90% разрушены в результате циклона «Идай».
11:46
Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами
Вопросы с похоронами певицы Юлии Началовой решаются с помощью правительства Москвы, сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева.
11:43
Теннисистка Касаткина потеряла восемь позиций в новом рейтинге WTA
Россиянка Дарья Касаткина опустилась на восемь позиций в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и выбыла из двадцатки лучших теннисисток мира.
11:38
Эксперт оценил идею США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.
11:36
Следователи просят заочно арестовать ещё трёх фигурантов дела полковника Захарченко
Следователи обратились в Басманный суд Москвы с просьбой заочно арестовать ещё трёх фигурантов дела полковника МВД Дмитрия Захарченко.
11:35
Лукашенко посетит Турцию и встретится с Эрдоганом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в середине апреля посетит Турцию и встретится с лидером республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
11:31
Обвинение обжалует приговор по делу о гибели детей на Сямозере
Обвинение намерено обжаловать приговор по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии, сообщила гособвинитель Ирина Кириллович.
11:31
Юрлова-Перхт поблагодарила болельщиков и команду за поддержку на ЧМ
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт выразила благодарность за поддержку поклонникам и членам сборной России после завоевания серебряной медали в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.
11:21
В Антарктиде построят новую зимовочную станцию «Восток»
Замглавы Минприроды России Мурад Керимов заявил, что в Антарктиде в 2023 году построят новую зимовочную станцию «Восток».
11:21
Гройсман рассказал, как можно вернуть украинцев из-за границы
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, каким образом можно вернуть украинцев в страну.
11:16
Теннисисты Хачанов и Рублёв улучшили позиции в обновлённом рейтинге АТР
Российским теннисистам Карену Хачанову и Андрею Рублёву удалось подняться в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а Даниил Медведев сохранил свою позицию.
11:12
Житель Севастополя рассказал о временах передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР
Житель Севастополя Валерий Немченко в интервью агентству Ruptly рассказал о своих воспоминаниях о том времени, когда произошла передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.
11:09
В Госдуме оценили идею США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал внесение в конгресс США законопроекта о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.
11:07
МИД предупредил россиян о забастовке во Франции 19 марта
Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России предупредил россиян о всеобщей забастовке во Франции 19 марта.
11:05
Мужская сборная России по спортивной гимнастике победила на Кубке вызова в Германии
Завершились соревнования за Кубок вызова по спортивной гимнастике в Германии, на которых мужская сборная России сумела одержать победу, а женская — завоевать серебряные медали.
11:00
Экс-директора лагеря «Сямозеро» приговорили к 9,5 года колонии
Бывшего директора лагеря «Сямозеро» в Карелии Елену Решетову и её заместителя Вадима Виноградова приговорили к 9,5 года колонии общего режима по делу о гибели детей. Инструктор Валерий Круподерщиков получил восемь месяцев, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.
10:49
Гаттузо назвал поведение футболистов «Милана» Кэсси и Бильи недопустимым
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо огорчён инцидентом между игроками своей команды Фрэнком Кэсси и Лукасом Бильей и пообещал принять решение по этой ситуации в ближайшие дни.
10:47
Опрос: 88% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, который показал, что 88% россиян положительно оценивают решение о воссоединении Крыма с Россией.
10:44
Президент Австрии призвал Европу «не плясать под дудку» Трампа
Президент Австрии Александр ван дер Беллен в интервью газете Die Welt призвал европейские страны «не плясать под дудку» американского лидера Дональда Трампа.
10:42
Эксперт прокомментировал данные NASA о приближении к Земле астероида
Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал RT сообщение NASA о том, что 22 марта на расстоянии примерно 305 тыс. км над Землёй пролетит крупный астероид EA2.
10:37
Сталлоне хочет повторного боя Нурмагомедова и Макгрегора
Голливудский актёр Сильвестр Сталлоне, являющийся миноритарным акционером Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), хотел бы увидеть реванш между обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
10:25
Трампа призвали помочь Польше взыскать репарации с России и Германии
На сайте Белого дома была опубликована петиция, которая призывает президента США Дональда Трампа помочь Польше взыскать репарации с России и Германии.
10:21
Губерниев предложил сократить финансирование Гараничеву за пропуск эстафетной гонки на ЧМ
Комментатор Дмитрий Губерниев высказал предположение, что биатлонисту Евгению Гараничеву необходимо сократить финансирование, если он отказывается выступать в командных стартах.
10:16
«Роскачество» дало рекомендации по выбору яиц
Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать качественные яйца. Отмечается, что при покупке в первую очередь стоит обращать внимание на срок изготовления, который указан на упаковке.
10:11
СК раскрыл детали дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска
Следователи обнародовали информацию по расследованию резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.
10:10
Министр нефти Венесуэлы заявил, что PDVSA хочет открыть офис в России
Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что венесуэльская PDVSA хочет открыть офис в России. Об этом сообщает РИА Новости.
10:09
В Новой Зеландии вскоре объявят об изменениях в законе о контроле за оружием
Правительство Новой Зеландии намерено в ближайшее время внести изменения в законодательство о контроле за оружием.
10:07
Кэсси и Билья извинились за конфликт во время миланского дерби
Футболисты «Милана» Фрэнк Кэсси и Лукас Билья принесли свои извинения за конфликт на скамейке запасных во время матча 28-го тура чемпионата Италии с «Интером».
10:02
Рубль растёт к доллару в начале торгов
На открытии торгов 18 марта рубль незначительно растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
09:57
В Челябинской области и на Алтае не комментируют возможные отставки
Власти Республики Алтай не комментируют появившиеся в СМИ сообщения о возможной отставке главы региона Александра Бердникова. Об этом РИА Новости заявил представитель республиканского правительства.
09:52
Дериглазова выиграла этап Гран-при в США по фехтованию на рапирах
Золотая медалистка Олимпиады-2016 россиянка Инна Дериглазова выиграла этап Гран-при США по фехтованию на рапирах.
09:46
В США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
В конгресс США внесли законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле. Документ опубликован на сайте законодательного органа.
09:41
Футболисты «Милана» Кэсси и Билья повздорили на скамейке запасных во время дерби с «Интером»
Игроки «Милана» Фрэнк Кесси и Лукас Билья повздорили во время матча 28-го тура Серии А с «Интером». Предотвратить драку удалось только благодаря вмешательству партнёров по команде.
09:33
В Крыму оценили обещание Порошенко после выборов вернуть полуостров
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT обещания президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».
09:27
Стрелок из Крайстчерча отказался от адвоката
Обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях в новозеландском Крайстчерче Брентон Таррант намерен сам защищать себя в суде, пишет The New Zealand Herald.
09:26
СМИ: Знарок является приоритетным кандидатом на должность главного тренера ХК «Спартак»
Бывший главный тренер сборной России олимпийский чемпион — 2018 Олег Знарок является основным кандидатом на вакантную должность наставника команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак».
09:17
Эксперт оценил слова Порошенко о возвращении Крыма «без договорённостей»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».
09:15
«Хьюстон» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА
Дабл-даблы Джеймса Хардена, Криса Пола и Клинта Капелы помогли «Хьюстон Рокетс» одержать домашнюю победу над «Миннесотой Тимбервулвз».
09:05
Число жертв наводнений в Индонезии достигло 77
Число погибших в результате наводнений в индонезийской провинции Папуа достигло 77, передаёт «Синьхуа» со ссылкой на данные властей.
09:01
Малкин пропустит около недели из-за травмы
Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не сможет помочь своим партнёрам в ближайших матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы, полученной в поединке регулярного чемпионата с «Сент-Луисом».
08:53
«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35
Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.
08:50
Федерер проиграл в финале турнира в Индиан-Уэллсе австрийскому теннисисту Тиму
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел завоевать победу на турнире категории «Мастерс-1000» в американском Индиан-Уэллсе, уступив австрийскому спортсмену Доминику Тиму.
08:36
Телецентр «Останкино» проверяют после сообщения о минировании
Специалисты приступили к проверке телецентра «Останкино» на северо-востоке Москвы после анонимного сообщения о минировании, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
08:32
«Питтсбург» без Малкина не справился с «Филадельфией» в матче НХЛ
В домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» уступил «Филадельфия Флайерз» в овертайме.