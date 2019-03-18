Корреспондент: Порошенко пообещал вернуть Крым Украине после выборов

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Крым будет возвращён в состав Украины*, так как не существует более важной задачи для власти, чем обеспечение восстановления территориальной целостности государства. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, власти «сколотили мировую солидарность с Украиной, которая способствует освобождению Крыма».

Он подчеркнул, что страна не пойдёт «ни на какие торги, ни на какие подковёрные договорённости».

«Мы сделаем всё возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Мы освободим Крым», — заверил президент и добавил, что для этого Украина наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность и обеспечивает экономический рост.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).