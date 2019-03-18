СТРАНА.ua: Канада продлит военную миссию на Украине

По информации источников, Канада решила продлить мандат канадской миссии военных инструкторов на Украине. Как пишет «СТРАНА», с 2015 года в рамках операции вооружённых сил Канады на Украине находятся около 200 канадских военных инструкторов, которые занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии.
Официальная Оттава решила продлить мандат канадской миссии военных инструкторов на Украине, который истекает 31 марта. Как пишет «СТРАНА», по информации источников, глава канадского МИД Христя Фриланд и министр национальной обороны страны Харджит Сингх Саджан объявят об этом решении в ходе совместной пресс-конференции.
Источники также указали, что количественный состав миссии не изменится. Представители Фриланд и Саджана пока ещё не прокомментировали данное решение.
Как напоминает издание, с 2015 года в рамках операции вооружённых сил Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на полигоне во Львовской области. В марте 2017 года их миссия была продлена до 31 марта 2019 года.
В Минобороны Канады неоднократно заявляли, что операция Unifier не является боевой и призвана оказать содействие солдатам и офицерам ВСУ в овладении тактикой ведения боевых действий и логистикой, а также навыками оказания первой помощи раненым.
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