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СТРАНА.ua: Канада продлит военную миссию на Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По информации источников, Канада решила продлить мандат канадской миссии военных инструкторов на Украине. Как пишет «СТРАНА», с 2015 года в рамках операции вооружённых сил Канады на Украине находятся около 200 канадских военных инструкторов, которые занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии.
СТРАНА.ua: Канада продлит военную миссию на Украине
Reuters
Официальная Оттава решила продлить мандат канадской миссии военных инструкторов на Украине, который истекает 31 марта. Как пишет «СТРАНА», по информации источников, глава канадского МИД Христя Фриланд и министр национальной обороны страны Харджит Сингх Саджан объявят об этом решении в ходе совместной пресс-конференции.
 
Источники также указали, что количественный состав миссии не изменится. Представители Фриланд и Саджана пока ещё не прокомментировали данное решение.
 
Как напоминает издание, с 2015 года в рамках операции вооружённых сил Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на полигоне во Львовской области. В марте 2017 года их миссия была продлена до 31 марта 2019 года.
 
В Минобороны Канады неоднократно заявляли, что операция Unifier не является боевой и призвана оказать содействие солдатам и офицерам ВСУ в овладении тактикой ведения боевых действий и логистикой, а также навыками оказания первой помощи раненым.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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