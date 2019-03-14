Корреспондент: Канада даст Украине денег на выборы

Канада предоставит Украине финансовую помощь для «противодействия дезинформации» во время проведения президентских и парламентских выборов, пишет «Корреспондент». Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что её страна всегда будет выступать в поддержку Украины, её суверенитета и территориальной целостности.

Канада выделит денежные средства для противодействия дезинформации во время проведения президентских и парламентских выборов 2019 года на Украине. Как пишет «Корреспондент», министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада всегда будет выступать в поддержку Украины, её суверенитета и территориальной целостности.

«Канада выделяет средства на осуществление инициатив для противодействия негативному влиянию дезинформации на украинские выборы, с целью поддержки избирательной реформы на Украине и повышения участия женщин в выборах», — заявила Фриланд.

О каких именно инициативах говорится, Фриланд не уточнила.

Как напоминает издание, ранее Канада объявила, что выделит $24 млн на поддержку избирательной реформы, наблюдение за выборами, гендерного равенства и инклюзивного управления на Украине.