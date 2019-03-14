Корреспондент: Канада даст Украине денег на выборы

13:18
Биатлонист Корастылёв занял 11-е место в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелле
Российский биатлонист Сергей Корастылёв занял 11-е место по итогам спринтерской гонки на 10 км на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле.
13:08
В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в России
Число зарегистрированных самозанятых граждан в России превысило 40 тыс. человек, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
13:04
Садулаев пропустит Кубок мира по вольной борьбе из-за травмы
Олимпийский чемпион 2016 года Абдулрашид Садулаев не выступит на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске из-за травмы.
12:58
Футболист «Анжи» заявил, что начал получать меньше травм, после того как стал вегетарианцем
Полузащитник махачкалинского «Анжи» Иван Маркелов рассказал, как вегетарианство повлияло на его функциональное состояние.
12:58
Германия выделит Сирии €1,44 млрд для гуманитарной помощи населению
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страна намерена выделить Сирии €1,44 млрд для гуманитарной помощи населению.
12:54
Россия закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX
Росавиация закрыла воздушное пространство России для лайнеров Boeing 737 MAX, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.
12:47
Мероприятия Универсиады в Красноярске посетили более 320 тысяч зрителей
Культурные и спортивные мероприятия XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске посетили более 320 тыс. человек.
12:37
Российский боец Евлоев выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
12:36
Польша ищет сферы восстановления сотрудничества с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе выступления в сейме страны заявил, что Варшава ищет сферы взаимодействия с Москвой для восстановления сотрудничества.
12:31
В Кремле прокомментировали планы США испытать запрещённые ДРСМД ракеты
Планы Соединённых Штатов испытать ракеты, запрещённые ДРСМД, являются логическим продолжением позиции Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:21
Быстров высказался о ситуации с Игнатьевым в «Краснодаре»
Экс-полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров высказал мнение о ситуации вокруг 20-летнего нападающего Ивана Игнатьева, переведённого из основного состава «Краснодара» в фарм-клуб.
12:19
В России начали продавать билеты в новый плацкартный вагон
Компания «Российские железные дороги» открыла продажу билетов в новый плацкартный вагон, который будет курсировать в составах поездов Ростов-на-Дону — Москва и Анапа — Москва начиная с марта 2019 года.
12:17
В Госдуме объяснили принятие закона об ужесточении наказания за создание ОПГ
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал RT принятие Государственной думой закона об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
12:10
В Петербурге трое детей сутки провели в квартире с умершей матерью
В Санкт-Петербурге трое маленьких детей сутки провели в квартире с умершей матерью. Как сообщает Пятый канал, это мальчики четырёх и двух лет и девочка, которой нет и года.
12:10
КС Молдавии признал итоги референдума по сокращению числа депутатов
Конституционный суд Молдавии признал результаты консультативного референдума по сокращению числа депутатов со 101 до 61.
12:02
Стало известно, когда будет принято решение о будущем Аленичева в «Енисее»
Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев рассказал, когда будет принято решение о будущем Дмитрия Аленичева на посту главного тренера футбольного клуба «Енисей».
11:58
В отставку подал депутат, назвавший получающих низкие пенсии тунеядцами
Волгоградский депутат Гасан Набиев, ранее заявивший, что низкие пенсии получают тунеядцы, подал в отставку.
11:54
Билялетдинов заявил, что у него достаточно сил для продолжения работы в «Ак Барсе»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, комментируя выступление команды в нынешнем сезоне, заявил, что у него достаточно сил, чтобы продолжать работу в клубе.
11:41
В Генштабе обвинили США в начале демонтажа ракетно-ядерных договорённостей
Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов ВС государств СНГ заявил, что США начали демонтаж стратегических ракетно-ядерных договорённостей.
11:40
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
11:38
Адвокат: Уилан подозревается в шпионаже в пользу США
Гражданин четырёх государств Пол Уилан, задержанный в Москве в декабре прошлого года, подозревается в шпионаже в пользу США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.
11:34
СМИ: Олимпийский чемпион по теннису Лопес подозревается в участии в договорных матчах
Олимпийский чемпион по теннису в парном разряде испанец Марк Лопес подозревается в участии в договорных матчах.
11:21
Opel выйдет на российский рынок с тремя моделями
Немецкий автопроизводитель Opel выведет на российский рынок модели Grandland X, Zafira Life и Vivaro.
11:21
Мосгорсуд оставил под арестом мать проведшего ночь в парке ребёнка
Мосгорсуд подтвердил законность ареста Надежды Куликовой, шестилетний сын которой провёл ночь в парке «Лосиный Остров». Об этом сообщает РИА Новости.
11:17
На Крымском мосту начался монтаж подсветки железнодорожной арки
На Крымском мосту начались работы по монтажу элементов архитектурной подсветки на железнодорожной арке транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает «Крыминформ».
11:15
Кузнецов высказал мнение о фаворитах плей-офф КХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказал мнение о фаворитах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
11:03
Кузнецов оценил шансы «Вашингтона» во второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказал мнение о шансах команды во второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли.
10:57
В России оценили стоимость запасов нефти в стране
Министерство природных ресурсов и экологии России впервые оценило стоимость запасов полезных ископаемых в России. Отмечается, что запасы нефти в стране оценены почти в 40 трлн рублей. Об этом сообщает РБК.
10:56
Порошенко приедет в Донбасс для встречи с добровольцами
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что отправляется на линию разграничения в Донбассе.
10:53
Минздрав: подростки в России стали позже пробовать табак и алкоголь
Подростки в России стали позже пробовать табак, алкоголь и наркотики. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на данные Центра мониторинга вредных привычек среди детей и подростков.
10:44
Цеповяз отправлен из СИЗО Хабаровска в колонию
Осуждённый по делу банды «цапков» Вячеслав Цеповяз отправлен из следственного изолятора Хабаровска в колонию.
10:31
Квят: Уайтинг оставил очень большой след в жизни каждого пилота и «Формулы-1» в целом
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят выразил свои соболезнования в связи со смертью гоночного директора «Формулы-1» Чарли Уайтинга.
10:24
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали 10 человек
В результате ДТП с участием автобуса в Сергиево-Посадском районе Московской области пострадали десять человек.
10:21
Школьницу из Швеции номинировали на Нобелевскую премию мира
Школьница из Швеции Грета Турнберг номинирована на Нобелевскую премию мира за вклад в движение по борьбе с глобальным потеплением, сообщает издание Aftonbladet.
10:17
Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Гвадалахаре
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над соотечественницей Софьей Жук в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре.
10:11
В Госдуме оценили переговоры США и Польши о создании военной базы
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал переговоры Соединённых Штатов и Польши о размещении постоянного американского контингента в стране.
10:07
Норицын объяснил причину спада результатов у Павловой на ЧМ
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление Евгении Павловой на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
10:06
Рубль незначительно растёт к евро
На открытии торгов рубль незначительно растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
10:02
СК возбудил дело в отношении главы Украинского института национальной памяти
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка Владимира Вятровича, главы Института национальной памяти Украины.
09:54
Норицын высказался о выступлении женской сборной России на ЧМ в Эстерсунде
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын высказал мнение о выступлении своих подопечных на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
09:47
Маас назвал «сигналом разума» голосование британского парламента по брекситу
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал «сигналом разума» результаты голосования британского парламента по вопросу о выходе страны из ЕС без соглашения и отметил, что никто не заинтересован в отсутствии сделки.
09:45
Эксперт оценил сообщения о планах США испытать запрещённые ДРСМД ракеты
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT сообщение СМИ о том, что Пентагон планирует начать в этом году испытания двух типов ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
09:42
В системе Windows обнаружена уязвимость
«Лаборатория Касперского» благодаря специальной технологии обнаружила скрытую уязвимость в операционной системе Windows, которая могла быть использована для хакерских атак.
09:42
Месси оценил игру Роналду в ответном матче «Ювентуса» с «Атлетико»
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об исходе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и мадридским «Атлетико».
09:20
Обвинённый в избиении учительницы осетинский депутат сложил полномочия
Депутат собрания представителей Ардонского района Северной Осетии Василий Гогичашвили отказался от мандата после того, как его обвинили в избиении учительницы местной школы.
09:18
Чёрные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отправили в Париж
Авиакомпания Ethiopian Airlines отправила чёрные ящики пассажирского самолёта Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии 10 марта, для расшифровки в Париж.
09:14
WBO обязала Ковалёва провести защиту титула в бою с Ярдом
Всемирная боксёрская организация (WBO) обязала чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва провести защиту своего титула в поединке с британцем Энтони Ярдом.
09:05
Instagram сообщил о восстановлении работы сервиса после сбоя
Социальная сеть Instagram восстановила свою работу после сбоя, который произошёл в ряде стран мира.
09:01
«Голден Стэйт» прервал девятиматчевую серию побед «Хьюстона» в НБА, Томпсон набрал 30 очков
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
08:53
AP: США намерены испытать запрещённые ДРСМД ракеты
Пентагон планирует начать в этом году испытания двух типов ракет, которые были более 30 лет запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.