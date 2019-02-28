Посмешище для ООН: Washington Post оценила кандидатку Трампа на должность постпреда США

Новый постпред США при ООН станет всеобщим посмешищем, считает обозреватель The Washington Post Макс Бут. По его словам, Келли Найт Крафт, которую Трамп выдвинул на важный пост в международной организации, не обладает необходимой квалификацией и получила эту должность только потому, что её муж спонсировал предвыборную кампанию действующего президента.

Наряду с государственным секретарём постоянный представитель США при ООН – это один из наиболее важных дипломатических постов. В разное время эту должность занимали бывшие сенаторы и члены палаты представителей, экс-губернаторы и федеральные судьи, видные учёные и даже будущий президент Джордж Буш — старший, пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут.

По его мнению, первый назначенный Дональдом Трампом постпред Никки Хейли чувствовала себя уютно среди именитых предшественников. Бывший губернатор Южной Каролины «держалась в ООН превосходно».

Хизер Нойерт, первая кандидатка на замену Хейли, представляла совершенно иную категорию. Её основное профессиональное качество сводилось к тому, что она была соведущей любимого телешоу Трампа Fox & Friends. Её опыт во внешней политике ограничивался несколькими месяцами работы пресс-секретарём Госдепартамента и запомнился высказываниями, которые она наверняка предпочла бы забыть.

Так, однажды Нойерт сослалась на высадку союзников в Нормандии как пример «тесного сотрудничества» между Вашингтоном и Берлином. «По крайней мере она не привела в пример Перл-Харбор или Хиросиму, чтобы засвидетельствовать дружбу Америки с Японией», — иронизирует публицист.

На его взгляд, отсутствие квалификации у Нойерт «вызвало тошноту» даже у контролируемого республиканцами сената, который не допустил её назначения постпредом. Но человек, который должен прийти ей на смену тоже не внушает доверия.

Келли Найт Крафт была назначена послом в Канаду и теперь была номинирована на должность постпреда. Дело в том, что её муж Джо — угольный магнат, который в 2016 году активно финансировал предвыборные кампании кандидатов в президенты от Республиканской партии. Кроме того, чета Крафтов — постоянные посетители отеля Трампа в Вашингтоне, что является дополнительным доводом с точки зрения главы Белого дома, полагает Бут.

По его словам, подобного послужного списка хватило бы, чтобы отправить Крафт в какую-нибудь процветающую и мирную страну, где посол в основном выполняет социальную функцию. Ни один президент США до Трампа не дарил должность постпреда при ООН спонсорам своей предвыборной кампании.

Что можно сказать в защиту Крафт? При Джордже Буше — младшем она была альтернативным делегатом США в Генассамблее ООН, то есть получила почётную должность за финансирование президентской кампании. Кроме того, в заслуги ей можно записать то, что во время её дипломатической деятельности в Канаде США не вступили в войну со своим северным соседом, саркастически замечает автор статьи.

Но Крафт выступала с «ещё более компрометирующим заявлением», чем комментарий Нойерт о американо-немецких отношениях. Говоря о глобальном изменении климата, она отметила: «Я думаю, что правы учёные, которые занимают ту и другую сторону в этом вопросе… Я ценю и уважаю обе стороны науки».

Крафт «справедливо высмеяли» за это высказывание. Ведь, несмотря на то, что учёные спорят о причинах глобального потепления, они не сомневаются в его существовании. Возможный будущий постпред либо ничего не знает об этом научном консенсусе, либо просто отрицает его, рассуждает Бут.

«Если кандидатура Крафт будет одобрена, она станет посмешищем в Организации Объединённых Наций, точно таким же, каким показал себя её босс. Трудно отделаться от подозрения, что именно этого и добивается Трамп: он демонстрирует своё презрение к ООН и, более того, ко всему миру, назначая постпредом человека, который совершенно не годится для этого поста», — подчёркивает автор статьи.

«Взрослые», осмеливавшиеся противостоять президенту, в том числе министр обороны Джим Мэттис, давно покинули Белый дом. На их место пришли «подхалимы» — Джон Болтон, Ларри Кадлоу и Патрик Шанахан, утверждает журналист.

«Трамп хочет окружить себя льстецами и ничтожествами, от которых в первую очередь требуется, чтобы они потворствовали его ненасытному эго. Стоит ли сомневаться, что Келли Найт Крафт с радостью присоединится к северокорейскому уровню похвальбы, который Трамп ожидает от своего кабинета? Вот только ей не выпадет такой шанс, потому статус постпреда при ООН был понижен и занимающий эту должность человек уже не имеет ранг члена кабинета. Это вполне уместно, потому что при Трампе статус Америки также оказался понижен в глазах остального мира», — заключает Макс Бут.