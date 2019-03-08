Guardian: иск Huawei против США стал пока самым агрессивным шагом китайской компании

Huawei подала иск против американского правительства в связи с запретом, введённым в США в отношении её продукции, пишет The Guardian со ссылкой на заявление компании. Китайский производитель телекоммуникационного оборудования и смартфонов намерен добиться отмены этого запрета.

«Этот запрет не только является незаконным, но и мешает Huawei участвовать в честной конкурентной борьбе и в конечном итоге вредит американским потребителям. Мы с нетерпением ждём судебного вердикта и верим в то, что он будет отвечать интересам как компании Huawei, так и американского народа», — заявил действующий исполнительный директор корпорации Го Пин.

Этот шаг китайской компании, как отмечает издание, «повышает ставки в затянувшемся дипломатическом инциденте» между Пекином, Вашингтоном и Оттавой, в рамках которого финансовому директору Huawei Мэн Ваньчжоу грозит экстрадиция из Канады в США.

Запрет против использования телекоммуникационного оборудования Huawei американские власти ввели в рамках законодательной инициативы, подписанной Дональдом Трампом в августе прошлого года. Этот документ также запрещает правительственным структурам использовать в качестве сторонних подрядчиков компании, пользующиеся продукцией Huawei.

Китайскую корпорацию, которую в 1987 году основал бывший военный инженер Жэнь Чжэнфэй, давно обвиняют в связях с правительством КНР, говорится в статье.

В течение нескольких лет американские официальные лица выражали обеспокоенность по поводу того, что крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования может использовать свою продукцию для шпионажа в пользу Пекина.

Согласно китайскому закону о национальной разведке, компания Huawei должна будет сотрудничать с китайскими властями, если её об этом попросят, утверждается в статье. Между тем Жэнь Чжэнфэй неоднократно заявлял о том, что корпорация никогда не предоставляла и не будет предоставлять информацию китайскому правительству.

«Китайское правительство не владеет Huawei, не контролирует её и не оказывает на неё влияния, — заявил директор по юридическим вопросам компании Сун Люпин. — Никаких доказательств, свидетельствующих об обратном, представлено не было».

Он также подчеркнул, что введённый Дональдом Трампом запрет основывается на «многочисленных лживых, недоказанных и непроверенных предположениях».

Как напоминает издание, финансовый директор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде по запросу американских властей в декабре прошлого года, теперь ей грозит экстрадиция в США, где ей собираются предъявить обвинения в нарушении американских санкций по Ирану. После её ареста китайские власти задержали двух канадцев: бизнесмена и бывшего дипломата, — этот шаг Пекина многие считают ответом на задержание финансового директора Huawei.

Мэн Ваньчжоу уже подала иск против правительства, пограничной службы и национальной полиции Канады за то, что её задержали и допросили, не проинформировав о том, что она находится под арестом.

После того как Канада на прошлой неделе одобрила начало процесса экстрадиции, китайские власти опубликовали заявление, в котором уточнялись обвинения, предъявленные арестованным канадцам. Пекин, как указывает The Guardian, обвиняет их в том, что они принимали участие в краже китайских разведданных.