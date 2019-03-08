CNN: «золотой мальчик» Канады потерял свой блеск — давления на генпрокурора Трюдо могут и не простить

В Канаде набирает обороты скандал, связанный с предположительными попытками помощников премьер-министра Джастина Трюдо оказать давление на генпрокурора страны с целью пойти на сделку в деле о взяточничестве компании SNC Lavalin, передаёт CNN. Как отмечает канал, хотя сопартийцы Трюдо по-прежнему его поддерживают, а о самом скандале, случись он в США все забыли бы уже к обеду, есть вероятность, что он приведёт к отставке канадского премьера.

Судя по всему, репутация человека, которого многие считали золотым мальчиком Канады, слегка потускнела. Премьер-министр Джастин Трюдо отрицает свою вину, однако, как сообщает корреспондент CNN Ник Уотт, его реноме уже могло пострадать.

ЭНДРЮ ШИР, лидер Консервативной партии Канады: Джастин Трюдо просто не может продолжать править нашей страной — с учётом того, что канадцы знают, что он сделал.

Да, именно так. Джастин Трюдо — молодой, рослый, и, как считают некоторые, сексуальный, — переместился из этой категории (показывает обложку журнала с заголовком «канадский рубаха-парень из мира денди») в эту (обложка журнала с фотографией Трюдо и надписью «Самозванец»).

Неужели это может оказаться его концом?

ПАТРИК ДЖЕЙМС, профессор Школы международных отношений Университета Южной Каролины: Да… Это правительство может пасть. А Трюдо — просто уйти в отставку.

Всё это происходит после того, как стало известно, что его помощники якобы оказали давление на генпрокурора, чтобы та заключила сделку по делу монреальской компании SNC Lavalin, обвиняемой во взяточничестве, так как признание её виновной помешает ей брать правительственные контракты. Сегодня Трюдо нанёс ответный удар.

ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: В рамках защиты рабочих мест и принципа верховенства права я по-прежнему настаиваю, что никакого неподобающего давления не было.

Медовый месяц окончен: у тебя на руках три младенца, которые плачут всё ночь. Всё началось с разоблачения одной газеты, а затем и публичного заявления его бывшего генпрокурора.

ДЖОДИ УИЛСОН-РЕЙБОУЛД, бывший министр юстиции и генеральный прокурор Канады: Я наблюдала последовательные и продолжительные попытки многих членов правительства вмешаться в мои дискреционные полномочия как прокурора с политическими целями.

Она ушла в отставку. Сегодня же Трюдо практически принёс свои извинения.

ДЖАСТИН ТРЮДО: Мне очень жаль, что у нас разные взгляды на ситуацию.

Он не говорил, что хватал кого-то за гениталии, его бывший председатель предвыборной кампании не находится на полпути в тюрьму, он не называл другие страны «грязными дырами», но от скандала, о котором к югу от канадской границы уже все бы позабыли к обеду, мир Трюдо трясёт уже не первую неделю.

Ещё одна из разочаровавшихся министров уходит в отставку.

ДЖЕЙН ФИЛПОТТ, бывший председатель совета казначейства: Я не буду отвечать на вопросы по этой теме.

Близкий помощник и хороший друг Трюдо принёс себя в жертву, однако по-прежнему его поддерживает.

ДЖЕРАЛЬД БАТС, бывший главный секретарь премьер-министра: В реальности произошедшее прошлой осенью отличается от той версии событий, которую мы слышали на прошлой неделе.

ПАТРИК ДЖЕЙМС: Члены Либеральной партии сейчас, судя по всему, упорно поддерживают Трюдо, однако если эта история отрастит ноги и пойдёт гулять по политическому ландшафту, то его могут попытаться вытеснить.

Это конец? Или просто столкновение с реальностью для политика, некогда носящего ореол небожителя, которого, если говорить начистоту, не был достоен ни один мировой лидер.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 марта 2019 года.