Guardian: ссора с Саудовской Аравией показала, что у Канады не осталось друзей

Канаду в её споре о правах человека с Саудовской Аравией не поддержали ни США, ни Европа, пишет The Guardian. Однако, по мнению аналитиков, в подобном поведении союзников Оттавы нет ничего удивительного. Ведь в прошлом она сама не вставал на сторону критиков Эр-Рияда, не видя в этом никакой выгоды для себя.

Вскоре после вступления Дональда Трампа в должность стало ясно, что многолетние отношения между США и их северным соседом вскоре изменятся. Всё это нашло отражение в пересмотре соглашения НАФТА, тысячах беженцев на общей границе и нападках на протекционистскую торговую политику Канады, пишет The Guardian.

Однако, по мнению издания, самый очевидный сдвиг в американо-канадских отношениях обнаружился на этой неделе. А именно, когда Вашингтон заявил, что он не собирается вмешиваться в спор Оттавы с Эр-Риядом о правах человека.

«Правительства Саудовской Аравии и Канады должны с этим разобраться. Обеим сторонам необходимо решить всё дипломатически. Мы не можем делать это за них», — заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Одинокое положение» страны не прошло незамеченным в Канаде. «У нас не осталось ни единого друга в целом мире», — посетовала в Twitter Рэйчел Каррен, бывший политический директор в правительстве Стивена Харпера.

Некоторые также обратили внимание на сдержанную реакцию Соединённого Королевства. «Британцы и сторонники Трампа пытаются скрыться и говорят: «Мы дружим и с саудовцами, и с канадцами». Спасибо за поддержку прав человека, ребята. Мы этого точно не забудем», — прокомментировал ситуацию бывший лидер Либеральной партии Канады Боб Рэй в своём микроблоге.

Издание напоминает, что поводом для ссоры послужил твит, опубликованный канадским Министерством иностранных дел. В нём ведомство выражало беспокойство относительно ареста активистов, выступающих за гражданское общество и права женщин, в Саудовской Аравии.

Саудовская сторона незамедлительно приняла ответные меры, выдворив канадского посла и приостановив инвестиции в Оттаву. Кроме того, Эр-Рияд планирует вернуть тысячи студентов и пациентов из Канады, а также среди прочего приостановить авиарейсы в северную страну.

Аналитики и региональные чиновники считают, что дело не только и не столько в самой Канаде. По их мнению, действия Саудовской Аравии — это более широкий сигнал западным правительствам, что она не потерпит никакой критики её внутренней политики.

Несколько стран выразили поддержку Эр-Рияду, в том числе Египет и Россия. Но Канада продолжает оставаться одна, несмотря на недавние сообщения о том, что в ближневосточном королевстве обезглавили и «распяли» человека, обвинённого в убийстве женщины и ряде других преступлений, отмечает The Guardian.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо пообещал, что его страна будет и дальше взаимодействовать с Саудовской Аравией в политической и дипломатической сфере. «В то же время мы продолжим говорить прямо и твёрдо о проблемах с правами человека дома или за рубежом, как только мы увидим подобную необходимость», — добавил он.

Некоторые в Канаде были разочарованны тем, что Великобритания и Европа предпочли дистанцироваться от дипломатического спора. Но профессор Оттавского университета Томас Жуно не видит в случившемся ничего удивительного.

«Когда в последние годы Саудовская Аравия вела аналогичные споры со Швецией и Германией, вставала ли Канада на их сторону? Нет, отнюдь. Мы молчали, потому что вмешательство не сулило нам какой-либо выгоды. Поэтому в Европе руководствуются тем же расчётом», — полагает Жуно.