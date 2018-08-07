El Mundo: борьба за права женщин рассорила Саудовскую Аравию с Канадой

После того как Канада раскритиковала арест активистов в поддержку прав женщин Саудовской Аравии, Эр-Рияд объявил канадского посла персоной нон грата и отозвал собственного дипломата из Оттавы, передаёт El Mundo. Отмечается, что Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сочло позицию Канады «открытым вмешательством во внутренние дела королевства».
Правительство Саудовской Аравии объявило посла Канады в Эр-Рияде персоной нон грата и дало ему 24 часа, для того чтобы покинуть страну, в ответ на критику со стороны Канады ареста саудовских активистов в поддержку прав женщин, передаёт El Mundo.
Кроме того, по сообщению Министерства иностранных дел королевства, для консультаций был отозван посол Саудовской Аравии в Оттаве, а также приостановлены все новые торговые и инвестиционные операции с Канадой.
Испанское издание отмечает, что подобные действия стали ответом на требование министра иностранных дел Канады Христи Фриланд освободить нескольких активистов гражданского общества, в том числе известную правозащитницу Самар Бадави.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сочло позицию Канады «открытым вмешательством во внутренние дела королевства». При этом в министерстве подчеркнули, что арест был проведён на законных основаниях и вызван нарушением задержанными законов страны.
При этом в Эр-Рияде предупредили, что, если Канада сделает ещё «шаг в этом направлении», это будет рассматриваться королевством как признание права Саудовской Аравии вмешиваться во внутренние дела Канады.
El Mundo напоминает, что с середины мая в стране были задержаны более 20 активистов в поддержку прав женщин. Им были предъявлены обвинения в попытке подрыва национальной безопасности и нанесения ущерба единству страны. В прокуратуре Саудовской Аравии отметили, что задержанные признали обвинения в поддержке контактов с «враждебными» лицами и организациями и вербовке должностных лиц для получения конфиденциальной информации для нанесения ущерба интересам страны.
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