Корреспондент: Украина подсчитает свои убытки от войн — и предложит это сделать другим

Украина планирует создать международную рабочую группу по аудиту причинённых убытков и потерь из-за военных конфликтов. Как передаёт «Корреспондент», по словам председателя Счётной палаты Украины Валерия Пацкана, речь идёт не только об Украине, но и о разработке универсальной методологии, которую могло бы использовать любое государство, пострадавшее вследствие войны.

Украина инициирует создание международной рабочей группы по аудиту причинённых убытков и потерь из-за военного конфликта. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил председатель Счётной палаты Украины Валерий Пацкан.

По его словам, Счётная палата обращается с соответствующим предложением к своим коллегам из Международной организации высших органов финансового контроля INTOSAI, насчитывающей 200 стран-членов.

Пацкан заявил, что этот вопрос будет рассматриваться в сентябре на ближайшем конгрессе INTOSAI. И несмотря на то что он состоится в Москве, а украинская делегация будет бойкотировать данное мероприятие, имеется группа поддержки, готовая озвучить украинскую инициативу.

Пацкан рассказал, что цель этой группы — разработка методологии для оценки причинённых убытков и механизмов эффективного контроля использования средств на преодоление этих убытков. Речь идёт не только об Украине, но и о разработке универсальной методологии, которую могло бы использовать любое государство, пострадавшее вследствие войны.

«У нас уже состоялась встреча с министром иностранных дел и послами ряда стран. Мы донесли до них эту идею и попросили рассказать о нашей инициативе вышестоящим органам аудита в их государствах. Кроме того, отдельно проводим встречи с дружескими к нам ведомствами в Польше, Литве, Чехии, которые также могут нам помочь с этой инициативой. Тот факт, что мы не привязываем исключительно к Украине, а хотим создать универсальную методологию для всех, должен нам помочь», — отметил глава Счётной палаты.