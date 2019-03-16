Немецкий генерал в отставке: бундесвер не справится в Афганистане без помощи США

Бундесвер вполне может уйти из Афганистана, в случае если территорию страны покинут американские войска, рассказал генерал в отставке Райнер Глатц в своём интервью Die Welt. Немецкая армия, как и другие армии стран — членов НАТО, зависят от американских сил в ряде военных аспектов. Глатц говорит о том, что результаты операции в Афганистане неоднозначны, учитывая, что уровень насилия в стране резко возрос за последние годы, а также опасается, что полный вывод войск может нивелировать всё, что было достигнуто.

Как заявил в интервью Die Welt генерал бундесвера в отставке Райнер Глатц, решение Трампа сначала увеличить, а затем сократить контингент американских войск в Афганистане вызывает у него ощущение дежа-вю: в своё время Барак Обама тоже увеличивал афганский контингент, однако лишь для того, чтобы подготовить выполнение своего предвыборного обещания — окончание операции международных сил по содействию безопасности. Трамп обещал своим избирателям закончить войны в Афганистане и Сирии — сейчас происходит попытка исполнить это обещание.

Глатц скептически относится к переговорам американской стороны с «Талибаном»*, учитывая, что в них не вовлечено афганское правительство. Генерал выражает сомнения по поводу того, что США смогут исключить угрозу терроризма, сотрудничая с талибами.

Что касается участия бундесвера, то Глатц выразил согласие с мнением министра иностранных дел Германии о том, что уход из Афганистана рискует нивелировать всё достигнутое за последние годы. Состоится он или нет, зависит от конкретных планов Вашингтона по выводу своих войск. Глатц отметил, что в ряде военных аспектов, таких как поддержка с воздуха или экстренная эвакуация, союзники по НАТО сильно зависят от сил США. По его словам, в бундестаге уже звучат высказывания о том, что бундесвер, в его нынешнем состоянии, не справится без поддержки американской армии.

С точки зрения Глатца, бундесверу необходимо продолжать свою текущую миссию, при этом реагируя на дальнейшие планы США по выводу войск. Кроме того, Германия находится в переплетении обещаний солидарности и лояльности в адрес афганского народа, США, НАТО и стран-партнёров, действующих в северном Афганистане под началом немецкого командования. В этой связи правительству ФРГ необходимо будет провести многостороннее согласование возможного вывода немецкого контингента. В общем и целом, для окончания операции в Афганистане может потребоваться мирная конференция, на которой будут присутствовать не только НАТО, правительство Афганистана и «Талибан», но и региональные державы, такие как Китай, Россия и Индия.

Что касается оценки операции в Афганистане, то Глатц говорит, что впечатления «неоднозначны». По его словам, в 2014 году, когда операция международных сил содействия безопасности сменилась миссией НАТО «Решительная поддержка», положение в стране было относительно стабильным. Однако затем уровень насилия с каждым годом повышался: число гражданских жертв, а также погибших афганских солдат и полицейских «возросло в ужасающих масштабах».

«Это ужасно ещё и потому, что этого можно было ожидать. Афганские силы безопасности тогда не были готовы к тому, чтобы самостоятельно держать ситуацию под контролем», — считает Глатц.

Кроме того, Глатц выразил своё мнение по поводу того, что Дональд Трамп хочет, чтобы европейские страны оплачивали пребывание на своей территории американских войск. С точки зрения генерала, подобными высказываниями Трамп подрывает основы НАТО, превращая его из союза ценностей и интересов в экономический союз. К тому же он подчёркивает, что присутствие американских войск объясняется не только защитой Европы, но и непосредственными интересами Вашингтона: США являются морской державой, поэтому им нужны возможности для десанта на соседних берегах. Кроме того, американская база ВВС Рамштайн в Германии нужна Вашингтону для влияния на Африку и Ближний Восток.