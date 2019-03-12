Der Tagesspiegel: вместо ухода из Афганистана бундесвер думает отправить туда больше военных

Бундесвер задумался над увеличением контингента в Афганистане, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Ранее правительство Германии заявляло о том, что выведет войска из страны, если это сделают США, а теперь там собираются заполнить брешь, которая образуется после отзыва половины американских военных. Однако неясно, как Министерство обороны намерено это сделать, учитывая дефицит материалов и войск самого бундесвера, отмечают критически настроенные политики.

Вопреки прежним планам, правительство Германии собирается увеличить контингент военнослужащих в Афганистане, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на конфиденциальный документ Министерства обороны.

В силах оперативного реагирования и службах безопасности уже предпринимаются шаги, направленные на вывод половины из 14 тыс. американских военнослужащих из страны по приказу президента Трампа.

Сейчас речь идёт о том, чтобы заменить критичные для выполнения операций военные мощности силами международных партнёров. В министерском документе говорится о том, что «для этого наготове силы в Германии». В частности, упоминаются подразделения пехоты, охрана объектов люфтваффе и стационарные медпункты. «На случай такого откомандирования нужно проверить возможность повышения верхней границы мандата в единичной ситуации», — цитирует издание внутренний текст немецкого Министерства обороны. Точная численность войск при этом не называется.

На данный момент в рамках миссии НАТО могут участвовать до 1300 военнослужащих бундесвера. С 2015 года они занимаются обучением афганских сил безопасности, в первую очередь, на севере страны. Срок действия мандата истекает 31 марта. До этого времени бундестаг должен принять решение по поводу соответствующих изменений.

Как отмечается в статье, ранее правительство Германии заявляло о том, что выведет свои войска из Афганистана, если так поступят США. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен тогда уверяла, что бундесвер никогда не участвует в миссиях в одиночку — только в составе союзов и коалиций. В Афганистан подразделения бундесвера отправились вместе с войсками США после терактов 11 сентября 2001 года. «Вместе пришли — вместе ушли. Такой девиз действует и сегодня», — такой была официальная позиция немецкого министерства.

Министр иностранных дел Хайко Маас, однако, выступает за продление мандата, пишет Der Tagesspiegel. Уйти из Афганистана сейчас означало бы очень быстро потерять все прежние достижения, подчеркнул глава МИД Германии во время визита в Мазари-Шариф. Впрочем, после почти 18 лет вполне понятно, что прогнозы на будущее Афганистана вызывают много вопросов, признал Маас.

Свободная демократическая партия Германии призвала главу Министерства обороны не только делать заявления о намерениях и возможностях, но и пояснить, как именно она собирается обеспечить увеличение присутствия бундесвера в Афганистане. «Ввиду нынешнего дефицита материала и персонала в войсках я нахожу эти планы попросту абсурдными», — заявила официальный представитель партии и эксперт по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. С её точки зрения, невозможно просто так взять и увеличить численность войск в Афганистане — для этого понадобится нечто принципиально новое, отличное от прежнего мандата, а потому нужно предварительно разобраться со всеми деталями.

По замечанию немецкого правительства, силы безопасности Афганистана за последний год понесли большие потери, и это всё больше сказывается на результативности войск на тактическом уровне. Службы безопасности Афганистана по-прежнему испытывают дефицит в сфере руководства вооружёнными силами и борьбы с коррупцией, пишет Der Tagesspiegel.