WSJ: санкции США против «Северного потока — 2» углубят раскол с Германией, но проекту не помешают

США готовятся ввести санкции против «Северного потока — 2», не сумев заставить Германию отказаться от поддержки российского проекта газопровода, сообщает The Wall Street Journal. Однако издание отмечает, что санкции лишь настроят Берлин против Вашингтона, однако не помешают завершению строительства трубопровода.

В преддверии прошлогодней встречи с президентом США канцлер Германии Ангела Меркель и её советники договорились всячески избегать обсуждения «Северного потока — 2», который на протяжении долгого времени представляет собой яблоко раздора между Берлином и Вашингтоном, пишет The Wall Street Journal. Однако Дональд Трамп не оставил коллеге выбора.



«Ангела, вам нужно перестать покупать газ у Путина», — призвал американский лидер.



Тем не менее год спустя строительство газопровода продолжается при финансировании нескольких европейских компаний и российской энергетической корпорации «Газпром». При этом споры вокруг проекта «достигают своего апогея; наглядный пример того, как отдаление России от Запада не сближает западные страны, а вбивает клин между ближайшими союзниками».



В администрации Трампа не скрывают своего недовольства проектом, полагая, что трубопровод не только принесёт Москве значительную прибыль, но и увеличит зависимость Европы от России. Но вместо того, чтобы улучшать российско-американские отношения, Трамп призывает Меркель покупать американский газ, замечает The Wall Street Journal.



При этом Меркель настаивает на том, что «российский газ остаётся российским газом», вне зависимости от того, поступает он через Украину или через Балтийское море.



Подобное игнорирование всех усилий Вашингтона заставить Германию отказаться от «Северного потока — 2» вынуждает США готовиться ввести против него санкции, пишет американское издание.



Однако, по словам немецких чиновников, Берлин сочтёт их «агрессией против члена Организации Североатлантического договора». The Wall Street Journal отмечает, что это, весьма вероятно, усугубит раскол между Германией и США, созданный выходом последних из сделки с Ираном, угрозами повышения тарифов и требованиями увеличить военные расходы Берлина.



«Санкции против трубопровода будут означать противостояние не только с Германией, но и с Европой, — подчеркнул немецкий политик. — Мы сделаем всё что нужно, чтобы закончить трубопровод».



При этом, как отмечает издание, в случае введения санкций «Газпрому» придётся самостоятельно завершать строительство газопровода. По словам представителей корпорации, самый сложный участок «Северного потока — 2» уже построен, и, несмотря на то что стоимость окончания проекта для «Газпрома» возрастёт, они всё же сумеют завершить работу. Ожидается, что дополнительные финансовые расходы на себя могут взять российские банки, а также китайские инвесторы.



Однако в США полагают, что в таком случае Меркель придётся идти на компромиссы, для того чтобы отстаивать создание «ключевого проекта Путина», при этом не настраивая против себя Белый дом.



Для того чтобы смягчить неодобрение Соединёнными Штатами проекта, ещё в прошлом году правительство Меркель одобрило выделение средств на строительство на территории Германии хотя бы одного терминала экспорта сжиженного природного газа из страны. Однако в Берлине полагают, что американский газ не будет пользоваться высоким спросом, так как его стоимость на 20% превосходит цену на газ российский, пишет The Wall Street Journal.