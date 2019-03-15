Antiwar: генерал США призвал не отказываться от права на превентивную ядерную атаку

На заседании сената председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон не должен следовать политике, которая подразумевает отказ от превентивного ядерного удара. По словам генерала, если американские власти будут следовать принципу «неприменения первым», то «противнику будет проще принимать решение», пишет Аntiwar.

Соединённые Штаты, «обладающие крупнейшим и самым разрушительным ядерным арсеналом в мире», представляют огромный риск для всего человечества. Разумеется, при условии, что американские власти начнут использовать это оружие, пишет Аntiwar.

По словам издания, важную роль в этом вопросе играет формальная доктрина США. На протяжении десятилетий продолжается спор о том, следует ли Вашингтону принять политику «неприменения первым», то есть официально отказаться от идеи превентивного ядерного удара.



С моральной точки зрения, это очевидный шаг. Но попытка принять этот политический курс каждый раз встречала отпор. Последним, кто высказался против этой идеи, стал председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, отмечается в статье.

По словам высокопоставленного военного, если американцы откажутся от нанесения превентивного удара, то «противнику будет проще принимать решение». «Я также могу представить несколько ситуаций, при которых мы бы не хотели исключать для президента этот вариант в будущем», — добавил Данфорд, выступая на заседании сената. При этом он не пояснил, о каких именно ситуациях идёт речь.

Между тем подобный превентивный удар может иметь катастрофические последствия. Поэтому неудивительно, что многие в американском конгрессе пытаются ограничить возможность президента применить ядерное оружие по собственной инициативе, заключает Аntiwar.