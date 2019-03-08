NI: уроки холодной войны должны помочь Индии и Пакистану избежать «ядерного кошмара»

Недавнее обострение индо-пакистанского противостояния в Кашмире могло перерасти в полноценный конфликт, пишут обозреватели The National Interest Джефф Уилсон и Уилл Сейтрен. Особое беспокойство вызывает то, что Исламабад рассматривает использование тактического ядерного оружия для борьбы с обычными видами войск. Хотя эта концепция показала свою несостоятельность ещё в годы холодной войны, отмечают эксперты.

На фоне переговоров Дональда Трампа с Ким Чен Ыном и внутриполитической борьбы в США кто-то мог пропустить недавнее обострение отношений между Индией и Пакистаном. Между тем это был один из самых опасных кризисов после окончания холодной войны, пишут обозреватели The National Interest Джефф Уилсон и Уилл Сейтрен.

26 февраля ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад», расположенному в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Атака была местью за теракт в Кашмире, который унёс жизни более 40 индийских военных, поясняют авторы статьи.

По их словам, этот рейд стал первым случаем со времён индо-пакистанского конфликта 1971 года, когда одна из сторон применяла против другой авиацию. Более того, впервые в истории ядерная держава наносила авиаудар по другой ядерной державе.

Примечательно то, что индийские истребители Mirage 2000, которые участвовали в операции, способны нести ядерное оружие. Когда страна готова использовать подобные дорогостоящие самолёты, это может вызвать цепную реакцию, из-за которой ситуаций может очень быстро выйти из-под контроля.

Ситуация действительно обострилась. Пакистан ответил на индийскую атаку артиллерийским огнём и собственными авиаударами. Обе стороны понесли потери: армия Исламабада сообщила, что сбила два самолёта и захватила в плен одного из пилотов, а представители Нью-Дели заявили, что им удалось подбить один пакистанский истребитель.

К счастью, арест индийского пилота, командира звена Абхинандана Вартхамана, положительно сказался на кризисе, показав человеческую сторону конфликта. В итоге пакистанская сторона выпустила лётчика, что помогло снизить напряжённость, считают авторы The National Interest.

Но, по их мнению, всё могло закончиться гораздо хуже. Индия и Пакистан обладают самым быстро растущим ядерным арсеналом в мире. По оценкам Ханса Кристенсена из Федерации американских учёных, суммарно эти две страны располагают примерно 290 единицами этого оружия.

Экспертов особенно беспокоит Пакистан, который увеличивает запас тактических ядерных средств меньших размеров. С помощью этого оружия страна собирается не только ответить на ядерную атаку, но и противостоять вторжению обычных индийских сил на свою территорию.

«Это вызывает серьёзную тревогу. Само наличие ядерного оружия, предназначенного для борьбы с обычными войсками, может снизить порог его использования в конфликте», — подчёркивают Уилсон и Сейтрен.

По их мнению, эти опасения нельзя назвать беспочвенными. В начале недели отставной пакистанский генерал заявил своим коллегам, что для «сдерживания» Индии они должны «обострять ситуацию и раздвигать рамки боевых действий, чтобы вероятным исходом стала ядерная война».

«Мы знаем, что подобное мышление ошибочно. Почему? Потому что у Соединённых Штатов тоже когда-то была аналогичная стратегия», — утверждают авторы статьи.

Во время холодной войны США скопили в Европе тысячи единиц тактического ядерного оружия, включая базуки, мины и артиллерийские снаряды, чтобы противостоять перевесу СССР в обычных войсках. Согласно теории, применением малых ядерных средств американцы должны были показать, что они настолько безумны, что могут использовать большие средства и таким образом вынудить противника к отступлению.

Эту стратегию без тени иронии называли «Теорией безумца». К сожалению, при ближайшем изучении она действительно оказалась сумасшедшей.

В 1955 году Пентагон провёл военные учения «Карт-бланш», которые имитировали применение более 300 единиц тактического ядерного оружия против советских объектов в Германии. Результаты манёвров были неутешительными. В случае этого гипотетического конфликта 1,7 млн немцев погибали сразу, а 3,5 млн — получали ранения. Количество пострадавших от радиационного заражения вообще не поддавалось исчислению.

В 1983 году администрация Рональда Рейгана вновь вернулась к этой идее. Во время учений «Гордый пророк» НАТО отрабатывало ограниченный ядерный удар по советским объектам в ответ на провокацию с применением обычного вооружения. Но вместо того, чтобы отступить, команда, игравшая роль СССР, начала действовать ещё более решительно.

По воспоминаниям советника Минобороны США Пола Брэкена, команда Советского Союза восприняла ядерные удары как «нападение на их страну, их образ жизни и национальное достоинство». Поэтому они отреагировали массированным ядерным залпом по Америке, которая ответила тем же.

«Результатом стала такая катастрофа, в сравнении с которой меркли все бесчисленные войны пяти предыдущих столетий. Около 500 миллионов человеческих жизней унесли первые обмены ядерными ударами, и ещё столько же, если не больше, людей погибли от радиации и голода. НАТО больше не было. Как и значительной части Европы, Соединённых Штатов и Советского Союза. Большая часть северного полушария стала непригодной для жизни людей на долгие десятилетия», — пишет Брэкен в своей книге.

По некоторым данным, новость об итогах учений так сильно шокировала Рейгана, что он отменил все запланированные в тот день встречи. Спустя несколько месяцев в обращении к американскому народу президент произнёс знаменитую фразу: «В ядерной войне невозможно победить, и в неё никогда нельзя вступать».

Уроки этих учений можно вполне перенести на современную ситуацию в Индостане. Согласно последним исследованиям, региональная ядерная война между Индией и Пакистаном может привести к гибели 2 млрд человек по всему миру. Чтобы не допустить воплощение подобного кошмара в реальность, международное сообщество должно осудить дальнейшие проявления насилия и создать пространство для разрешения этого конфликта, прежде чем ситуация ещё больше выйдет из-под контроля, считают автор статьи.

Кроме того, все мировые ядерные державы должны принять конкретные шаги, чтобы работать вместе и вдохнуть новую жизнь в режим контроля над оружием, который существует уже более 70 лет. Международное соглашение, которое ограничит развёртывание тактического ядерного оружия, станет прекрасным началом, заключают Уилсон и Уилл Сейтрен.