Times: «мне абхинандан, пожалуйста» — сбитый пилот подарил индийцам патриотические усы

Индийский военный пилот Абхинандан Вартхаман, недавно сбитый силами Исламабада и всё-таки переданный Дели, превратился в национального героя, пишет The Times. Впечатлённые образом лётчика, индийцы поспешили в парикмахерские с просьбой сделать им такие же усы. И теперь модель, получившая название «абхинандан» является не только модным штрихом, но и символом любви к родине.

Командир звена ВВС Индии Абхинандан Вартхаман, сбитый в среду 27 февраля в ходе воздушного боя с пакистанской авиацией над Кашмиром и переданный недавно Дели, неожиданно превратился в икону стиля, сообщает The Times. Теперь как символ национальной гордости индийцы по всей страны просят парикмахеров сделать им такие же усы, как у Вартхамана.

Пилота, чей самолёт упал на подконтрольную Исламабаду территорию, изначально показали по пакистанскому телевидению. Окровавленное лицо Вартхамана стало лицом самого серьёзного за последние годы обострения пограничного военного конфликта между ядерными Индией и Пакистаном.

Охваченные патриотическими чувствами, жители Индии ринулись повторять образ нового национального героя. Так что подкрученные кверху усы, которые раньше были отличительной чертой лишь отъявленных злодеев в болливудских фильмах, внезапно стали знаком любви к родине. В честь Вартхамана модель усов назвали «абхинандан».

Стилисты утверждают, что «роскошные усы» Вартхамана «летят по лицу по плавной траектории, словно самолёт, ловко маневрирующий в небе». За зрелищный образ уже ухватились рекламщики. А один из болливудских кинопродюсеров сумел закрепить за собой права на картину под названием «Абхинандан» ещё прежде, чем возвращающийся из Пакистана герой успел ступить на индийскую землю.

Парикмахер Чанд Мохаммед, работающий в одном из мужских салонов города Бангалор, прокомментировал: «Абхинандан — наш реальный герой. Так что поэтому мы предлагаем такую модель». По словам мастера, раньше большой популярностью пользовались усы, как у актёров, но теперь каждый день по меньшей мере десять молодых людей просят сделать их похожими на прославившегося пилота.

Хотя никаких заявлений по приезду в Индию Вартхаман ещё сделать не успел, слухи о его подвигах стремительно множатся. Кто-то даже утверждает, что на своём МиГ-21 лётчик сбил один пакистанский F-16, а затем, после того как сам был подбит и был вынужден катапультироваться, пытался съесть важные документы и карты. Когда пилота показывали по пакистанскому телевидению, он подтвердил своё звание, личный номер и индуистскую религию, а на все остальные вопросы ответил: «Я прошу прощения, это всё, что я должен вам сказать».

Как напоминает газета, Исламабад отпустил Вартхамана в качестве «мирного жеста», однако напряжённость по-прежнему остаётся.