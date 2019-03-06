N-TV: Пакистан не атаковал индийскую подлодку из стремления к миру

Правительство в Исламабаде предпринимает усилия для достижения мира с Индией, поэтому военные Пакистана не атаковали обнаруженную индийскую подлодку и ограничились одним предупреждением. Во всяком случае, именно так заявили власти Пакистана — хотя на опубликованных ими видеозаписях субмарина не видна достаточно чётко, чтобы считать их доказательством индийского присутствия в пакистанских водах, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Напряжённость в отношениях между Индией и Пакистаном ещё не утихла — кадры инцидента в открытом море говорят об усилиях пакистанского военно-морского флота, направленных на достижение мира. Впрочем, в действительности этот случай показывает, что недоразумения могут случиться в любой момент, отмечается на сайте немецкого телеканала N-TV.

По данным пакистанской стороны, военные государства воспрепятствовали проникновению индийской подлодки в пакистанские воды. Однако в условиях стремления к миру правительство в Исламабаде в данном случае ограничилось одним предостережением, в то время как вооружённые силы Пакистана могли без лишних слов напасть на субмарину и уничтожить её.

Пакистан опубликовал видеозаписи, на которых индийская подводная лодка, по уверениям военных, движется в направлении их государства. Как отмечает немецкий телеканал, на кадрах, снятых с самолёта при помощи камеры ночного видения, заметны только сенсорные датчики субмарины под водой. Действительно ли это новейшая индийская подлодка, по этим кадрам неясно, подчёркивает N-TV.

От замеченной военными Пакистана субмарины едва ли могла исходить непосредственная угроза, тем более что подлодка находилась в открытом море в 156 км от пакистанского побережья, а важнейший порт страны расположен почти в 420 км к востоку. Ближайшая к месту обнаружения подлодки часть побережья слабо заселена, значимых с военной или экономической точки зрения объектов там мало.

Тем не менее пакистанский военно-морской флот расценил этот случай как доказательство «бдительности и компетентности» собственных вооружённых сил. Там сообщили, что это уже не первый инцидент подобного рода. В ноябре Пакистан уже обнаруживал индийскую подводную лодку и принудил её сменить курс.

По версии наблюдателей, появление индийской субмарины в водах неподалёку от Пакистана — знак крайне напряжённых отношений между обеими ядерными державами. Как напоминает издание, 14 февраля ситуацию усугубил теракт, в результате которого погибло 40 индийских военных. Ответственность за это взяла на себя пакистанская террористическая группа исламистов. Индия обвиняет Пакистан в том, что он создаёт условия для формирования террористических ячеек.

С объявления независимости от Великобритании и разделения на Индию и Пакистан в 1947 году оба государства претендуют на Кашмир и контролируют по части его территории. За эту область Индия и Пакистан уже дважды вели войны. В прошлый вторник индийские военные самолёты впервые с 1971 года нанесли удар по территории Пакистана. После этого в среду Пакистан сбил два индийских военных самолёта. Захваченного при этом индийского пилота Исламабад в пятницу передал властям Индии, напоминает N-TV.

Как отмечается в статье, силы в конфликте двух стран неравны: боеспособность индийской армии и её экономическая мощь намного выше, чем у Пакистана. На этом фоне попытки пакистанского правительства установить мир нельзя назвать удивительными, отмечает немецкий телеканал. В случае прямого военного конфликта с применением неядерных вооружений у Пакистана было бы мало шансов на продолжительные военные успехи, сообщается на сайте N-TV.