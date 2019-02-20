Washington Times: США ищут предлог для военного удара по Ирану

Американские политики утверждают, что Иран якобы сотрудничает с «Аль-Каидой» и предоставляет убежище её главарям, пишет The Washington Times. При этом они придерживаются разных ветвей ислама, на территории Ирана «Аль-Каида» совершает теракты, а Усама бен Ладен высказывал по отношению к Ирану скепсис и даже враждебность, отмечает автор статьи.

Администрация Трампа считает, что Иран предоставляет убежище главарям «Аль-Каиды»*, пишет The Washington Times. По мнению американского правительства, Тегеран стремится наводнить Ближний Восток оружием и боевиками, и связи между этими двумя «открытыми врагами Америки» превратились в «угрозу для глобальной безопасности». А потому Вашингтон, по словам источников издания, рассматривает возможности найти законодательную базу для военного удара против Ирана или его союзников.

Аналитики, впрочем, сомневаются, что шиитский Иран мог найти что-то общее с такой радикальной исламистской суннитской группировкой, как «Аль-Каида». Однако американские чиновники считают, что сблизить их могли общие интересы и общий враг в лице США.

После терактов 11 сентября конгресс принял специальный закон, который позволил Джорджу Бушу использовать вооружённые силы против «Талибана»**. Этот закон не менялся 17 лет и стал основой контртеррористической кампании США. И теперь он может дать законное основание для удара по территории Ирана или его союзников, если Трамп решит, что Тегеран представляет собой угрозу для интересов США или Израиля, или что экономические санкции не достаточны.

Иран и «Аль-Каида» не доверяют друг другу и периодически находятся в состоянии конфликта. Так, неделю назад на юге Ирана произошёл теракт, и обвиняют в нём связанную с «Аль-Каидой» группировку. И всё же США настаивают, что они приняли осознанное решение о совместной работе и что Иран предоставляет убежище главарям террористов.

Вашингтон давно считает Иран государством-спонсором терроризма, в частности обвиняя его в поддержке «Хезболлы» и ХАМАС в Ливане и Палестине. Однако по нынешнему законодательству администрация не может предпринять против Тегерана военные действия, только санкции. И всё же некоторые политики, в том числе советник по национальной безопасности Джон Болтон настаивают, что рассматривать нужно все варианты, в том числе военные.

Издание напоминает, что ещё в 2002 году, хотя Иран осудил теракты в США, Джордж Буш включил его в «ось зла» вместе с Ираком и Северной Кореей. В свою очередь, и Иран обвиняет Белый дом в причастности к терактам на своей территории, даже когда ответственность на себя берут группировки, близкие к «Аль-Каиде».

Американская разведка пристально следит за деятельностью «Аль-Каиды» в Иране, но эта информация редко выходит на свет. И всё же аналитики утверждают, что атаки террористов планировались и происходили при молчаливой поддержке Тегерана, особенно когда они были направлены против суннитских противников Ирана.

Однако автор статьи приводит слова Нелли Лауд, которая изучала документы Усамы бен Ладена. Она отмечает в своём отчёте, что лидер террористов, судя по этим бумагам, с большим скепсисом и враждебностью относился к режиму в Иране, хотя и признавал, что прямой конфронтации им нужно избегать.

«Моя администрация действовала решительно, чтобы противостоять главному государству-спонсору терроризма в мире — радикальному режиму в Иране», — приводит издание слова президента США Дональда Трампа.

В Белом доме поговаривают, что Трамп может попытаться обосновать военные удары по Ирану с помощью уже существующего закона, который позволяет использовать любую «подходящую силу», чтобы нанести удар по тем, кто «планировал, приказывал, совершал или помогал совершить» теракты 11 сентября. Так, некоторые говорят, что в этот закон нужно внести поправки, другие же отмечают, что если появятся доказательства, что Иран скрывает на своей территории членов «Аль-Каиды», то это даст повод использовать уже существующий закон в том виде, в каком его принимали после терактов 2001 года.

«У нас есть право отреагировать, если иранские силы осуществят атаку против наших людей где-либо на Ближнем Востоке. Но если мы говорим о каком-то превентивном действии в Иране, то не думаю, что закон об использовании военной силы это позволяет», — приводит The Washington Times слова независимого сенатора Ангуса Кинга.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.