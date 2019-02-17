Spiegel: Америка больше не лидер свободного мира, но продолжает указывать ему, как жить

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Майк Пенс говорил об «американском лидерстве» и раздавал указания европейским партнёрам, пишет Der Spiegel. Он критиковал строительство «Северного потока — 2», требовал увеличения расходов на НАТО и выхода из ядерной сделки с Ираном. Однако его слова были восприняты без энтузиазма, отмечает издание: на деле США вовсе не возглавляют «свободный мир», и кризис в трансатлантических отношениях ещё никогда не был столь глубок.

Возможно, зрители и могли бы немного поаплодировать Майку Пенсу во время его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, но они не хлопали в ладоши, потому что американский вице-президент почти в каждом предложении хвалил Дональда Трампа, пишет Der Spiegel.

По словам Пенса, при Трампе США стали «сильны как никогда»: экономика страны процветает, безработица снизилась, курсы акций пробивают потолок. «Америка снова стала лидером свободного мира», — подытожил Пенс.

Вице-президент также отметил резкое увеличение расходов на НАТО. Как отмечает издание, в этот момент в зале находилось минимум двадцать человек, которые незадолго до этого слушали выступление одного известного американского дипломата, жаловавшегося на то, что он давно не слышал слова «союзники» в американской столице.

При этом, пишет Der Spiegel, трансатлантическое партнёрство переживает самый тяжёлый кризис за всю историю своего существования: в один из дней конференции видные политики спорили о том, сможет ли НАТО пережить ещё два года правления Трампа. Кроме того, у них не было сомнений, что альянсу точно придёт конец, если Трамп сумеет избраться на второй срок.

Таким образом, отмечает издание, речь Пенса не имела практически ничего общего с реальностью. США больше не лидируют, напротив, они сдают позиции, чем пользуются Китай, Россия и Иран.

При этом Вашингтон, не являясь лидером, раздаёт указания, и Майк Пенс также использовал свою речь в Мюнхене для этого. Во-первых, он призвал европейские страны довести свои взносы в НАТО до требуемых 2% от ВВП. Также, американский вице-президент затронул тему «Северного потока — 2». «США не смогут гарантировать Западу защиту, если наши союзники сделают себя зависимыми от Востока», — заявил Пенс.

Однако наиболее жёсткая критика от Пенса прозвучала в адрес Ирана, сообщает издание: политик назвал Исламскую республику «крупнейшим спонсором международного терроризма», а также обвинил Тегеран в антисемитизме. Пенс призвал европейцев выйти из иранской ядерной сделки и перестать подрывать антииранские санкции США.

Как пишет Der Spiegel, европейцы в зале слушали выступление Пенса с каменными лицами: им было ясно, что в понимании американского политика означает «лидерство США: один раздаёт приказы, а все остальные их выполняют». Такое понимание не совпадает с их собственными представлениями о партнёрстве.