WT: родина в опасности — американский генерал посчитал время подлета российских ракет

Командующий воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Россия впервые в истории развёртывает неядерные ракеты, способные поражать цели в глубине США, пишет The Washington Times. По словам генерала, на данный момент Россия обладает средствами для прорыва противоракетной обороны США и нанесения удара по американской территории в течение 15 минут.

Командующий воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Терренс О'Шонесси предупредил, что Москва развёртывает неядерные ракеты, которые способны поразить цели в глубине Соединённых Штатов, пишет The Washington Times.



В рамках своего выступления в конгрессе О'Шонесси отметил, что хотя российские ядерные ракеты угрожают стране уже на протяжении более 50 лет, Москва «только недавно разработала и развернула средства, представляющие для нас угрозу за пределами порога ядерной войны».



По словам генерала, в списке новых угроз — наступательные кибератаки, а также новое поколение крылатых ракет воздушного и морского базирования. Эти ракеты можно запускать на значительной дистанции от американской границы за пределами покрытия радаров NORAD.



Российские бомбардировщики, включая Ту-95 и Ту-160, нередко летают неподалёку от американского побережья, чтобы продемонстрировать свой ядерный потенциал. Кроме того, в арсенал российских ракет дальнего радиуса действия входят «крайне эффективные» противокорабельные крылатые ракеты и ракеты против наземных целей.



Кроме того, Россия располагает новыми подлодками класса «Северодвинск», «которые вооружены продвинутыми крылатыми ракетами для поражения наземных целей», отметил О'Шонесси, добавив, что новые суда этого класса «гораздо тише и смертоносней» предыдущих поколений российских подлодок.



При этом Россия собирается отправить в арктические воды надводные суда, оснащённые модульными ракетными комплексами «Калибр». «Эта ракета обладает крайне высокоточным потенциалом для удара по наземным целям и представляет новую угрозу нашим северным рубежам», — подчеркнул генерал.



Вдобавок к «Калибрам» Москва усиливает свою оборону в Арктике с помощью береговых ракетных комплексов «Бастион», которые серьёзно укрепят российские позиции на значительной части северного морского маршрута.



«Растущий неядерный потенциал России обеспечивает Москву рядом возможностей для того, чтобы убедить противника не доводить конфликт до эскалации и закончить его на благоприятных для неё условиях», — сообщил О'Шонесси.



Ещё одно новое оружие, которое угрожает США — это гиперзвуковая ракета «Авангард», которая обладает достаточными скоростными характеристиками для прорыва нынешней противоракетной обороны и способна нанести удар по американской территории в течение 15 минут после запуска с помощью баллистической ракеты.



По словам О'Шонесси, самая серьёзная угроза для него как для командующего в краткосрочной перспективе — это российские ядерные и неядерные ракеты, а также кибератаки.



«Если мы хотим сохранить наш оборонительный потенциал, нам нужно в него вложиться», — подчеркнул он.



Глава Объединённого стратегического командования США генерал ВВС Джон Хайтен впервые обнародовал данные относительно того, как американское разведсообщество оценивает российский арсенал нестратегического ядерного оружия.



По его словам, в распоряжении Москвы находится 2 тыс. единиц ядерного оружия малой мощности. Такой обширный арсенал, как считает генерал, может говорить о том, что Россия может готовиться прибегнуть к нему в будущих конфликтах.



«Россия обладает запасом приблизительно в 2 тыс. единиц нестратегического ядерного оружия, которые не попадают под действие СНВ-III, — заявил он. — Сюда входят ракеты класса воздух-земля, баллистические ракеты малого радиуса действия, обычные и глубинные авиабомбы для бомбардировщиков среднего радиуса действия, тактических бомбардировщиков и морской авиации, противокорабельные, противолодочные и противовоздушные ракеты, торпеды для надводных кораблей и подлодок, а также антибаллистическая ракетная система».



Хайтен считает, что большой арсенал российского нестратегического оружия усиливает ядерную доктрину сдерживания.



«В сочетании с их значительной инфраструктурой для использования ядерного оружия и готовой производственной базой всё это подчёркивает… готовность Москвы сохранять ядерные силы до неопределённого срока», — отметил Хайтен.