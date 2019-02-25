Обозреватель Hill: выход из ДРСМД — хорошее начало для усиления ядерной мощи США

Вашингтон не может безучастно наблюдать за усилением ядерного потенциала Москвы, которая «угрожает» не только безопасности США, но миру во всём западном мире, пишет обозреватель The Hill Дуглас Шоэн. По его мнению, выход из Договора по ракетам средней и меньшей дальности даёт Америке шанс укрепить свои вооружённые силы и доказать возможным соперникам, что она намерена настойчиво добиваться поставленных целей.

Не так давно президент Трамп объявил, что США выходят из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это советско-американское соглашение было подписано в 1987 году и помогло снизить напряжённость между Москвой и Вашингтоном во времена холодной войны, пишет обозреватель The Hill, публицист и политический консультант Дуглас Шоэн.

Вскоре после того, как Белый дом объявил о своём решении, Владимир Путин дал понять, что Москва также собирается выйти из договора. Более того, в недавнем послании к Федеральному собранию российский президент вновь выразил недовольство шагом Вашингтона и пообещал принять ответные меры, если американцы решат развернуть новые ракеты средней дальности в Европе, отмечает автор статьи.

На его взгляд, Трамп поступил правильно, выйдя из ДРСМД, ведь Москва «нарушала» договор на протяжении более десяти лет. В результате этого решения выигрывает национальная безопасность США и их союзников.

По словам Шоэна, в последние годы Россия продолжала наращивать свой ядерный арсенал. Власти страны накапливали большое количество баллистических ракет и активно вкладывались в обновление военных систем, «несмотря на письменные ограничения договора 1987 года и критическое положение их собственной экономики».

Соединённые Штаты, напротив, сохраняли приверженность международным соглашениям. Они ограничили производство ядерного оружия и даже демонтировали старые ракеты, утверждает автор статьи.

«Разумеется, международные соглашения, включая договор 1987 года, в значительной степени зависят от их исполнения всеми сторонами. Тем не менее угрозы Путина в адрес США подвергают опасности не только послевоенный порядок, но и мир во всём западном мире», — отмечает Шоэн.

«Соединённые Штаты не могут и дальше безучастно наблюдать за тем, как Россия продолжает укреплять свои ядерные возможности. Политика сокращение запасов оружия, призванная вдохновить другие страны, не сработала. Мы должны дать силовой ответ и сделать это как можно быстрее», — добавляет эксперт.

Он поясняет, что ни в коем случае не добивается развязывания вооружённого конфликта. Вместе с тем, по его мнению, Вашингтон должен усиливать свои Вооружённые силы и добиться того, чтобы «стабильность, приведшая к рекордному глобальному росту и миру, не была подорвана».

Президент Обама отказался от плана развёртывания противоракетного щита в Европе, который защищал бы американские интересы в регионе и служил бы «серьёзным доводом для сдерживания России и Ирана». Подобную ошибку нельзя повторить. Главная задача для США — рассмотреть все доступные варианты, чтобы «российская экспансия остановилась и начала идти на спад, несмотря на недавние угрозы Путина», подчёркивает Шоэн.

«Позвольте внести ясность: Россия — это угроза. Эта опасность не нова, и мы к ней не готовы. Жизненно важно, чтобы США и их союзники осознали это и работали для сдерживания российской агрессии», — рассуждает автор статьи.

«Решение выйти из договора 1987 года стало хорошим началом. В результате наши Вооружённые силы смогут легально создавать новые ракеты и при этом доказать нашим возможным противникам, что мы не позволим им воспользоваться нашим стремлением к миру. В будущем США смогут одолеть Россию, только если мы будем настойчиво добиваться наших целей и проводить чёткий внешнеполитический курс, который никогда не сломят угрозы Путина», — заключает Дуглас Шоэн.