Antiwar.com
Antiwar: Требуя остановить российские авиаудары, США лицемерно молчат о собственных
На фоне наступления проамериканских сил на севере Сирии, которые Вашингтон активно поддерживает авиаударами, госсекретарь США Джон Керри призвал Москву и Дамаск прекратить любые попытки наступления на повстанцев, пишет аntiwar.com. Издание находит это заявление чрезвычайно «лицемерным».
Antiwar.com: Европейцы устали от имперской глупости Вашингтона
Референдум в Голландии и уход Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины показывают, что Европа устала поддерживать американскую «политику вмешательства», в частности – в происходящее на Украине, пишет Рон Пол на сайте аntiwar.com. Жители Европы больше не намерены за свой счет содержать страны-банкроты, появление которых целиком на совести Белого дома, указывает он.
Antiwar: Белый дом обвинил Путина в коррупции, но доказать ничего не смог
Вашингтон заявил, что обвинения в коррупции, предъявленные российскому президенту Владимиру Путину заместителем министра финансов США Адамом Шубиным, – это официальная позиция США. При этом комментарии Белого дома лишены серьезной доказательной базы, пишет портал аntiwar.com.
Antiwar.com: Из-за метаний вокруг Асада Белый дом заподозрили в шизофрении
Сначала Джон Керри произносит речь с подтекстом, что Асад может остаться у власти до выборов, а спустя всего три дня Обама говорит совершенно противоположное, принуждая сирийского президента покинуть свой пост. У Белого дома шизофрения, делает вывод автор статьи, опубликованной на аntiwar.com.
Antiwar.com: Русский солдат для Вашингтона страшнее «Аль-Каиды»
Западные СМИ из кожи вон лезут, чтобы не признавать: Путин бомбит в Сирии «Аль-Каиду» – ту самую, которая устроила теракты 11 сентября и которой объявили «войну с террором». Как указывает аntiwar.com, причина в том, что теперь у Америки другой враг: это уже не боевик-исламист, а русский солдат.
Рон Пол: Из-за Сороса долги Украины будут оплачивать простые американцы
Согласно недавно опубликованной переписке миллиардера Джорджа Сороса с президентом Украины Петром Порошенко, американский магнат ратует за предоставление Киеву современного оружия и нового пакета помощи. Но кто будет за это платить? — спрашивает американский политик Рон Пол в своей статье для сайта Antiwar.com. Это будут делать американские налогоплательщики, потому что Украина уже банкрот, считает он.
Antiwar: Запад демонизирует Путина, даже не пытаясь его понять
Западные историки и политики смотрят на Владимира Путина однобоко и предвзято, считает писатель и политолог Мюррей Полнер. По его мнению, демонизируя Путина, Запад даже не пытается встать на его место и понять Россию. А ведь любой неверный шаг может привести к катастрофическим последствиям, пишет Полнер в статье для Antiwar.com.
Antiwar.com: Обама отказал Путину, чтобы спасти свою репутацию
Барак Обама отменил встречу с Путиным именно потому, что Россия не выдала Сноудена США. Таким образом, считает журналист издания Antiwar.com, американский президент пошел на поводу у общественного мнения и пренебрег важными международными вопросами ради сохранения своей политический репутации внутри США.
В Сирии уничтожены 12 борцов за «свободу Чечни»
В Сирии убиты 12 повстанцев, которые, оказались этническими чеченцами, передает Antiwar.com. Как отмечает издание, их появление там не случайно - многие из них до этого участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе.