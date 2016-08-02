Antiwar: Требуя остановить российские авиаудары, США лицемерно молчат о собственных На фоне наступления проамериканских сил на севере Сирии, которые Вашингтон активно поддерживает авиаударами, госсекретарь США Джон Керри призвал Москву и Дамаск прекратить любые попытки наступления на повстанцев, пишет аntiwar.com. Издание находит это заявление чрезвычайно «лицемерным». 2 августа 2016 Antiwar.com

Antiwar.com: Европейцы устали от имперской глупости Вашингтона Референдум в Голландии и уход Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины показывают, что Европа устала поддерживать американскую «политику вмешательства», в частности – в происходящее на Украине, пишет Рон Пол на сайте аntiwar.com. Жители Европы больше не намерены за свой счет содержать страны-банкроты, появление которых целиком на совести Белого дома, указывает он. 12 апреля 2016 Antiwar.com

Antiwar: Белый дом обвинил Путина в коррупции, но доказать ничего не смог Вашингтон заявил, что обвинения в коррупции, предъявленные российскому президенту Владимиру Путину заместителем министра финансов США Адамом Шубиным, – это официальная позиция США. При этом комментарии Белого дома лишены серьезной доказательной базы, пишет портал аntiwar.com. 29 января 2016 Antiwar.com

Antiwar.com: Из-за метаний вокруг Асада Белый дом заподозрили в шизофрении Сначала Джон Керри произносит речь с подтекстом, что Асад может остаться у власти до выборов, а спустя всего три дня Обама говорит совершенно противоположное, принуждая сирийского президента покинуть свой пост. У Белого дома шизофрения, делает вывод автор статьи, опубликованной на аntiwar.com. 23 декабря 2015 Antiwar.com

Antiwar.com: Русский солдат для Вашингтона страшнее «Аль-Каиды» Западные СМИ из кожи вон лезут, чтобы не признавать: Путин бомбит в Сирии «Аль-Каиду» – ту самую, которая устроила теракты 11 сентября и которой объявили «войну с террором». Как указывает аntiwar.com, причина в том, что теперь у Америки другой враг: это уже не боевик-исламист, а русский солдат. 5 октября 2015 Antiwar.com

Рон Пол: Из-за Сороса долги Украины будут оплачивать простые американцы Согласно недавно опубликованной переписке миллиардера Джорджа Сороса с президентом Украины Петром Порошенко, американский магнат ратует за предоставление Киеву современного оружия и нового пакета помощи. Но кто будет за это платить? — спрашивает американский политик Рон Пол в своей статье для сайта Antiwar.com. Это будут делать американские налогоплательщики, потому что Украина уже банкрот, считает он. 9 июня 2015 Antiwar.com

Antiwar: Запад демонизирует Путина, даже не пытаясь его понять Западные историки и политики смотрят на Владимира Путина однобоко и предвзято, считает писатель и политолог Мюррей Полнер. По его мнению, демонизируя Путина, Запад даже не пытается встать на его место и понять Россию. А ведь любой неверный шаг может привести к катастрофическим последствиям, пишет Полнер в статье для Antiwar.com. 8 ноября 2014 Antiwar.com

Antiwar.com: Обама отказал Путину, чтобы спасти свою репутацию Барак Обама отменил встречу с Путиным именно потому, что Россия не выдала Сноудена США. Таким образом, считает журналист издания Antiwar.com, американский президент пошел на поводу у общественного мнения и пренебрег важными международными вопросами ради сохранения своей политический репутации внутри США. 9 августа 2013 Antiwar.com