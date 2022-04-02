Antiwar: США уже сотрудничали с Бандерой и не удивительно, что помогают неонацистам сейчас

Сразу после Второй мировой войны западные страны отказались выдавать Сепана Бандеру и других украинских коллаборационистов Советскому Союзу, хотя знали об их преступлениях, пишет antiwar.com. Поэтому не удивительно, что Вашингтон и сейчас поддерживает украинские власти, отмечает автор статьи Тед Снайдер.

Владимир Зеленский победил Петра Порошенко на выборах с обещаниями урегулировать вопросы Донбасса мирным путём в рамках Минских соглашений, напоминает специалист по философии Тед Снайдер в своей статье для antiwar.com. По его словам, жители Донецка и Луганска сделали выбор в пользу независимости от Украины после того, как «в 2014 году государственный переворот при поддержке США привёл к власти правительство, назначенное США». А дальше из сторонника минских договорённостей в их противника Зеленского привело давление со стороны крайне правых ультранационалистов. При этом, по словам автора статьи, на Украине неонацистские партии имеют гораздо большую власть, которая непропорциональна их малой поддержке в обществе.

Именно эти ультранационалистические группировки, пишет автор статьи, в 2014 году переформатировали мирный протест. Они выступали против мирного урегулирования, прекращения огня и проведения выборов. По словам Теда Снайдера, сейчас есть доказательства, что беспорядки и гражданская война 20 февраля 2014 года началась не из-за правительственных сил, а из-за снайперов из ультранационалистских повстанцев. И именно они оккупировали правительственные здания и заставили президента страны бежать.

А после госпереворота они стали сражаться против Донбасса, продолжает автор статьи. При этом батальон «Азов» был официально частью украинской Нацгвардии. Они стали «новой нормой государственного строительства» на Украине и частью самого правительства, заняв ряд министерских постов: по национальной безопасности, обороне, юстиции; даже заместитель премьер-министра был из ультранационалистов. Андрей Парубий был одним из основателей объединения «Свобода» — движения, известного своим нацактивизмом, и он стал секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Автор материала ссылается на статью профессора из Принстона Стивена Коэна, в которой говорится, что госпереворот на Украине привёл к реабилитации и чествованию памяти украинских коллаборационистов. Среди них и Степан Бандера, который сотрудничал с нацистами и совершал преступления против евреев, поляков и русских. Автор статьи приводит слова другого публициста, Ричарда Саква, который писал, что у Бандеры на вооружение был взят жёсткий национализм, предполагающий определение украинской нации вокруг одного этноса. Они отмечают, что бандеровцы принимали участие в массовых убийствах людей. В частности, им вменяют в вину погромы в Восточной Галиции, в которых были убиты 12 тыс. евреев, и убийство 40 тыс. поляков на Волыни.

Во время Второй мировой войны украинские националисты боролись за создание этнически единого государства, а для этого они устраивали этнические чистки, пишет автор статьи. Он приводит их лозунг: «Да здравствует великая, независимая Украина без евреев, поляков и немцев. Поляков — за реку Сан, немцев — в Берлин, а евреев — на виселицу».

Автор статьи отмечает, что связь украинских националистов с нацистской Германией, а также участие неонацистов в госперевороте 2014 года ещё хоть немного освещают на Западе, пусть и не в центральных СМИ. Но при этом Россия не зря сегодня говорит, что Штаты помогают украинским неонацистам бороться с русскими и пытаться свергнуть режим в России, потому что в прежние времена так и было, — вот об этом совсем не слышно.

Так, автор статьи пишет, что в сентябре 1947 года американская разведка попала на группу украинских партизан в Германии. Эксперт по ЦРУ Джон Прадос утверждал, что собственное руководство приказало этим партизанам двигаться на запад, чтобы привлечь внимание западной разведки. И далее у них с США и Великобританией началось сотрудничество с целью борьбы против Советского Союза в холодной войне.

При этом ещё в 1946 году СССР требовал экстрадиции Степана Бандеры, но США держали его под своей защитой, хотя у американской разведки была информация, которая свидетельствовала о его военных преступлениях, пишет автор. А позже Великобритания и США разобрали себе партнёров: Лондон стал сотрудничать с Бандерой, а США — с его коллегой Миколой Лебедем.

Свидетельства такой тесной связи сохранились в архивах ЦРУ и американской контрразведки. Причём в этих документах движение, которое возглавлял Лебедь, называется прямо — «террористической организацией», а его самого обвиняли в убийствах. В США даже поднимался вопрос о депортации Лебедя, но директор ЦРУ Аллен Даллес настоял, что тот имеет «неоценимое значение» для его ведомства.

В секретном докладе ЦРУ от апреля 1948 года отмечается, что бывшие коллаборационисты могут иметь ценность для американского правительства в целях пропаганды, саботажа и антикоммунистической политической активности. Операция получила название «Аэродинамика», и эксперты приводят слова сотрудника ЦРУ Фрэнка Уиснера, который отмечал, что в условиях развития движения сопротивления на Украине его нужно расширять и использовать для ведения политической и психологической войны против СССР. Но в итоге в ЦРУ признали: операция провалилась.

Поэтому, делает вывод автор статьи на сайте antiwar.com, раз США и их союзники уже в прошлом сотрудничали с украинскими нацистами, то вполне можно поверить, что они это делают и сейчас.