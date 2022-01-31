Главред: украинские националисты провели в Киеве учения под лозунгом «Не паникуй!»

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19:16 Постпред Небензя напомнил, что Россия не угрожала Украине «вторжением» Россия ни разу не угрожала Украине «вторжением», заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя во время инициированного Соединёнными Штатами заседания Совбеза.

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19:13 Голы Макарова и Смолова принесли «Динамо» победу над «Енисеем» на сборе в Турции Московское «Динамо» обыграло красноярский «Енисей» в контрольном матче на сборе в Турции.

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