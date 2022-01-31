Главред: украинские националисты провели в Киеве учения под лозунгом «Не паникуй!»

Украинские националисты провели в Киеве открытую выучку по основам гражданской обороны под лозунгом «Не паникуй! Готовься!». Как сообщает «Главред», мероприятие предусматривало обучение тактике, парамедицине, основам действий пехоты и обращению с оружием.
В Киеве состоялась открытая выучка по основам гражданской обороны под лозунгом «Не паникуй! Готовься!». Как передаёт «Главред», мероприятие состоялось по инициативе представителей организации «Национальный корпус».
В выучке приняли участие около 300 участников. Она предусматривала обучение тактике, парамедицине, основам действий пехоты и обращению с оружием.
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